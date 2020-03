Procurando o Nemo e Mogli, em cena, durante todos o finais de semana do mês

PUBLICIDADE 

Durante todos os finais de semana do ano, a renomada Cia Teatral Néia e Nando apresenta superproduções nos teatros do Brasília Shopping e da Escola Parque 307/sul, respectivamente às 16h e às 17 h.

Para o mês de março, a trupe adaptou duas histórias que fazem sucesso entre a meninada: Procurando Nemo e Mogli, o menino lobo.

No centro de compras, a turminha terá a oportunidade de conferir um dos clássicos da Disney, Mogli, o menino lobo. A trama gira em torno do jovem Mogli, menino indiano que foi criado por lobos na selva, alicerçado pelo urso Baloo e pela pantera negra Bagheera, sem nenhum contato com humanos. O pequeno é amado pelos animais, mas visto como uma ameaça pelo temido tigre Shere Khan , que deseja exterminá-lo. Com a família de lobos ameaçada, Mogli decide se afastar. No caminho, o menino e os companheiros Baloo e Bagheera encaram diversos desafios.

Para a Escola Parque 307/sul, foi elencada a adaptação da animação da Disney e da Pixar, vencedora do Oscar de Melhor Filme de Animação, em 2003, Procurando Nemo.

Em cena, o numeroso elenco da Néia e Nando reconta um drama no fundo do mar com o solitário peixe Marlin, que perdeu sua esposa e toda a ninhada. Marlin cria seu único filho Nemo, um pequeno peixe-palhaço que se aventura no primeiro dia de aula e, após ser capturado por um mergulhador, acaba no aquário de um dentista. Enquanto Nemo tenta arquitetar um plano para escapar, seu pai cruza o oceano para resgatá-lo. No caminho, Marlin encontra a esquecida e solicita peixinha Dory.

“Em março, levaremos aos palcos valores como amizade e auto aceitação, em Moglie. Já em Procurando Nemo, o prejudicial excesso de zelo e o acreditar que é fundamental. Questões importantes para a nossa plateia formada por pais e filhos” explica o diretor da Cia, Nando Villardo. “Nosso papel, há 20 anos, não é só encenar e sim sensibilizar pela arte”, finaliza.

Sobre a Cia

Com duas décadas de existência, a Néia e Nando Companhia Teatral construíram e consolidaram seu sucesso nos palcos da cidade, especializando-se em produções voltadas ao universo infanto-juvenil. Os idealizadores, atores e diretores Néia Paz e Nando Villardo, comandam juntos a trupe de 60 integrantes, 200 produções e coordenam uma agenda lotada com apresentações em teatros, shoppings e festas. Durante esses 20 anos, subiram aos palcos mais de 3 mil vezes.

A Cia também forma talentos com a escola de teatro Néia e Nando. Um corpo discente de 250 crianças e adultos. São 17 turmas, divididas por faixa etária, a partir de 4 anos. Para saber mais www.neiaenando.com.br .

Serviço:

Temporada de março

Cia Teatral Néia e Nando

MOGLI, O MENINO LOBO

Teatro Brasília Shopping

Até 29 de março

Sábados e domingos, às 16h

PROCURANDO NEMO

Teatro da Escola Parque 307 sul

Até 29 de março

Sábados e domingos, às 17h

Classificações: Livres

Durações: 50 minutos

Ingressos : R$ 40 (inteira) R$ 20(meia) e R$ 15 (sócios do Clubinho)

Vendas antecipadas no escritório da Cia e no dia do espetáculo na bilheteria do teatro a partir das 15 horas.

Sede da Cia Néia e Nando -CRS 510, bloco b, entrada 47, sala 101

Entrada pela W2

Informações: 3242-5278 e 98199-2120

Site: www.neiaenando.com.br