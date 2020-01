Principal bloco de Brasília, Eduardo & Mônica tem saída oficial confirmada para o dia 23 de fevereiro no Yurb

PUBLICIDADE 

Serpentinas, fantasias, muito glitter e diversão. Os brasilienses já podem ir se preparando para entrarem no ritmo e na folia de um dos principais e mais queridos blocos de Brasília, Eduardo & Mônica, que pelo segundo ano consecutivo terá sua saída oficial no Complexo Yurb, no domingo (23) de Carnaval, a partir das 15h. Os ingressos do primeiro lote são gratuitos e podem ser adquiridos pelo site www.furandoafila.com.



Há três anos o bloco vem dando uma nova identidade ao Carnaval de rua brasiliense, com um estilo único que une a música brasiliense a outros gêneros, promovendo uma grande folia e conquistando todos os tipos de público. Tal hegemonia vem sendo comprovada nos últimos dois anos, onde o bloco reuniu quase 30 mil pessoas em um domingo de Carnaval chuvoso de 2018, e 8 mil foliões em 2017.



Para este ano, o grupo comandado por Marquinho Vital, Meolly e Diogo Villar preparou um repertório com mais de duas horas e meia de show com arranjos bem criativos para clássicos de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, Natiruts, Maskavo entre outros grupos.



“Viemos de uma temporada muito boa que foi 2019. O bloco se estabilizou como um produto de Brasília, e isso nos trás uma responsabilidade ainda maior pra esse ano. Logo, estamos trabalhando intensamente para promover aos brasilienses um evento lindo, cuidando de todos os detalhes. O que podemos antecipar é que o Bloco Eduardo & Mônica vai trazer um novo show, além de contar com a presença de outros artistas brasilienses no line-up da festa, para que ela seja ainda mais bonita que a do ano passado”, revela Meolly, um dos vocalistas do grupo.



Sobre o Bloco Eduardo & Mônica



Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vidal (Capitão do Cerrado), Meolly Rony (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Vilar (O bando) o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão durante o carnaval.



Com uma forte presença da percussão, com guitarras, teclado, bateria e baixo, o bloco promove uma grande mistura dos gêneros musicais como o reggae e o MPB, aliado ao rock. Há três anos em atividade, o grupo já dividiu palco com renomadas artistas como Digão, Fernanda Abreu, Philippe Seabra, Barão Vermelho entre outros.



Serviço:

Saída oficial do Bloco Eduardo & Mônica



Local: Complexo Yurb (Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2, ao lado do Pier 21)

Data: Domingo, 23 de fevereiro

Horário: a partir das 15h

Atrações: Bloco Eduardo & Mônica, 7 na Roda, Peçanha e banda, Thiago Nascimento, Bloco Teteretê, Xéu e banda, DJs Maffra, Cotonete e Maraskin;

Entrada: os ingressos do primeiro lote são gratuitos e podem ser adquiridos pelo site www.furandoafila.com.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 18 anos.