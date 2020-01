Pré-carnaval gratuito com o bloco Teteretê

PUBLICIDADE 

Anote na agenda! Vem aí mais um pré-carnaval para arrasar na fantasia. O bloco Teteretê anima o Espaço Cultural Canteiro Central com uma apresentação gratuita no dia 1º de fevereiro, a partir das 17h. Nesta edição, a folia promete parar o Setor Comercial Sul com uma mistura de MPB com funk.

No line-up, os foliões poderão curtir o samba rock do Jorge Ben Jor misturado com reggae do Edson Gomes, além do pop rock do Skank. E ainda a baianidade de Gil e Caetano, com a modernidade dos Gilsons, e a psicodelia dos Os Mutantes. E, claro, não podendo faltar o tradicional forrozin do Alceu Valença. Tudo isso com a batida do funk, brega funk e do 150 BPM.

O festa ainda conta com o axé do grupo Maria Vai Casoutras e a galera do Tropicaos. Além disso, os DJs Maffra e Sista L tocam um mix que vai do rap ao samba, enaltecendo o melhor da cultura brasileira.

Carnaval democrático

A ideia do bloco é o respeito acima de tudo. Então, a festa é um território livre de machismo, racismo ou homofobia.

Iniciativa socioambiental

Além da valorização da cultura nacional e também revitalização do Setor Comercial Sul, o evento tem um compromisso social e ambiental. Na ocasião, serão recolhidas todas as latas, garrafas e isopores, que serão destinados para instituições de reciclagem. Além disso, moradores de rua serão contratados pelo evento para auxiliar no recolhimento do lixo.

Bloco Teteretê

Dia: 01/02

Hora: 17h à 0h

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 3, Bloco A – Espaço Cultural Canteiro Central

Valor: Gratuito