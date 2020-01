Pré Carnaval do Bloco Eduardo & Mônica promove folia para crianças e adultos

PUBLICIDADE 

Uma grande folia de pré-carnaval vai ocupar o Estacionamento 4 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, entre os dias 8 e 9 de fevereiro, com o esquenta de carnaval do Bloco Eduardo & Mônica, que pela primeira vez vai realizar um evento voltado tanto para as crianças, quanto para os adultos. O evento é realizado com apoio da Secretaria de Cultura, Governo do Distrito Federal (GDF), Fundo de Apoio à Cultura, e patrocinado pela cerveja Skol Puro Malte. A entrada é gratuita.



Com dois dias de programação, o sábado (8), será voltado para a diversão da criançada, com brincadeiras, gincanas, bloquinho de carnaval e muita música. Comandam a festa a Cia Teatral Mapati, famosa na capital por suas peças teatrais, danças e circo; e o Bloco Falta Pouco, com seu tradicional repertório com com marchinhas de carnaval.



“Há alguns anos vários pais já vinham pedindo pra gente fazer um evento voltado para o público infantil, analisamos e pensamos: porque não um pré-carnaval? A ideia foi adiante, e hoje temos o imenso prazer em anunciar esse projeto, que acreditamos que pode ser o início de algo como nossa tradicional saída de domingo de carnaval, também venha para ficar na agenda anual de Brasília”, explica Meolly, um dos vocalistas do bloco Eduardo & Mônica.



Já no domingo, também a partir das 15h, será a vez dos adultos caírem na folia, com shows do Bloco Eduardo & Mônica, que traz um repertório bem diversificado com arranjos criativos dos principais sucessos de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Capital Inicial, entre outros. Completam o line-up Bloco Desmaiô, Bloco Teteretê, além do DJ Maffra.



“Serão dois dias de muita alegria no Parque da Cidade. O sábado voltado para a criançada e o domingo para os maiores de 18 anos também se divertirem, vai ser muito legal”, antecipa Meolly.



Sobre o Bloco Eduardo & Mônica



Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vidal (Capitão do Cerrado), Meolly Rony (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Vilar (O bando) o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão durante o carnaval.



Com uma forte presença da percussão, com guitarras, teclado, bateria e baixo, o bloco promove uma grande mistura dos gêneros musicais como o reggae e o MPB, aliado ao rock. Há três anos em atividade, o grupo já dividiu palco com renomadas artistas como Digão, Fernanda Abreu, Philippe Seabra, Barão Vermelho entre outros.



Serviço

Pré Carnaval do BEM



Onde: Estacionamento 4 do Parque da Cidade

Dia: 8 e 9 de fevereiro, a partir das 15h;

Ingressos: A entrada é gratuita.



Programação



Sábado (8)

(Bloquinho Infantil)



Atrações:

Mapati

Os grudes

Bloco Falta Pouco



Classificação indicativa livre.



Domingo (8)



Atrações:

Bloco Eduardo & Mônica

Bloco Desmaiô

Bloco Teteretê

Dj Maffra



Não recomendado para menores de 18 anos.