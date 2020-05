Por uma quarentena mais leve, Skol leva clima de bar e diversão para a casa dos consumidores

PUBLICIDADE 

SKOL sabe que às vezes bate aquela saudade de sentar numa mesinha de bar amarela. E, para acabar com a distância e garantir um pouco mais de diversão, a marca decidiu mandar para dentro da casa dos consumidores a leveza e bons momentos, que são sinônimos de Skol. Em parceria com o Zé Delivery, SKOL oferece uma solução divertida para os fãs reviverem bons momentos: concorrer a uma mesa e quatro cadeiras amarelas de Skol idênticas às encontradas nos bares de todo o Brasil. Para isso, basta comprar dois packs de SKOL pelo app, com o cupom BAREMCASASKOL, a partir do dia 22 de maio. A promoção segue até o dia 15 de junho ou até durarem os estoques.

No total são 100 chances de ganhar uma mesa com quatro cadeiras, que serão entregues na casa dos consumidores em todo o Brasil. “Skol tem a missão de trazer leveza nessa quarentena tão pesada e, se o consumidor não pode sair para curtir um bar, resolvemos mandar o bar para a casa dele. As mesinhas amarelas são um ícone de Skol e, com o início do isolamento, percebemos muitas manifestações nas redes sociais sobre as sobre as saudades de sentar nessa mesinha. Ouvimos esses pedidos e queremos dar a chance das pessoas viverem novas histórias conosco dentro de casa”, explica Cibele Nunes marketing de Skol.

Os ganhadores serão conhecidos nas redes sociais do cantor Wesley Safadão no mês de junho. A ação foi desenvolvida em parceria com a agência GUT e está disponível nas cidades atendidas pelo serviço do Zé Delivery. Consulte o regulamento em https://www.facebook.com/skol/

Veja o vídeo da campanha: