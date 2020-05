POPline realiza Festival Digital solidário para estimular doação dos fãs em meio à pandemia

PUBLICIDADE 

O mundo mudou! Em pouco mais de dois meses, a realidade de muita gente se transformou da noite para o dia. O impacto da pandemia causada pelo COVID-19 ainda será sentido por muito tempo mas, rapidamente, entendemos que a união de forças e a ação solidária coletiva faz diferença na manutenção de vidas e no desenvolvimento de um novo futuro.

O Portal POPline, principal plataforma de conteúdo e informação sobre música pop no Brasil, convidou vozes do pop nacional e internacional para, juntos, estimularem seus fãs a participar de uma rede de solidariedade que pretende distribuir máscaras à população carente.

A campanha POPlineMASKS4ALL nasceu da intenção do portal de criar um festival de entretenimento digital, mas com propósito efetivo. O portal uniu forças com a FANFORCE, iniciativa que transformou confecções de São Paulo que estavam paradas em produtores de máscaras que retornam parte de suas vendas em doações.

A ideia ganhou apoio imediato de artistas, empresários e gravadoras e, no próximo dia 31 de maio, a partir das 14h00, o público será incentivado a doar e concorrer a itens originais de seus ídolos, além de poder assistir a performances exclusivas feitas especialmente para ocasião.

Em se tratando de POPline, vozes femininas não poderiam faltar e a cantora canadense Avril Lavigne estará no lineup ao lado de Daniela Mercury, Claudia Leitte, Preta Gil, Anavitória, Manu Gavassi, Malu Magalhães, Wanessa Camargo, Cleo, Joelma, Any Gabrielly, Karol Conká, Kelly Key, MC Rebecca, Giulia Be, Lexa, Valesca, Pocah, Day e Gretchen, entre outras.

A mistura de diferentes estilos terá ainda as bandas internacionais OneRepublic e Moon Taxi ao lado da brasileira Melim. E o rock estará bem representado por Rodrigo Suricato (Suricato e Barão Vermelho), Rogerio Flausino (Jota Quest) e Di Ferrero.

A representatividade LGBTQA+ estará presente nas vozes de Pabllo Vittar, Glória Groove, Urias, Lia Clark e a banda As Bahias e a Cozinha Mineira.

A música “das pistas” e dos bailes também não ficará de fora: Dennis, Pedro Sampaio, Cat Dealers, Rennan da Penha, Jon Jon, DubDogz e WC No Beat não deixarão o beat cair. O rap também marca presença com 3030, Hungria, PK e Konai.

E os cantores Jão, Bera, Gabriel Elias e Zeeba também estão presentes no lineup estrelado, que inclui ainda a cantora argentina Lali. No total, serão mais de 60 artistas se apresentando em mais de 10 horas de transmissão. Uma verdadeira maratona musical.

Mas a estrela principal do POPline Mask4all será o fã, o cidadão interessado em doar R$ 10,00 para a confecção e distribuição de máscaras e ainda concorrer a itens exclusivos doados pelos artistas.

Esta iniciativa não tem envolvimento comercial de marcas ou patrocinadores, os artistas participaram gratuitamente e o resultado será convertido em máscaras para doar à população.

Convidamos todos a fazer parte dessa corrente e divulgar essa campanha que pretende proteger o maior número de pessoas possível com máscaras.

Inscreva-se em youtube.com/portalpopline para não perder o festival e também siga @POPlineMasks4all no Instagram!

O link oficial de dação é www.portalpopline.com.br/doe.