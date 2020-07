Pontão reabre ao público nesta quarta-feira, 15 de julho, com protocolo de medidas extras de proteção e higiene

PUBLICIDADE

Após quase quatro meses fechado para o público, o Pontão está de volta, com seus quiosques, bares e restaurantes em funcionamento de acordo com decreto do Governo do Distrito Federal. O complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul reabre nesta quarta-feira, 15 de julho de 2020, com todas as medidas de higiene e saúde necessárias para o momento. Além das determinações governamentais, o Pontão conta com itens extras de segurança elencados em um protocolo elaborado pela médica infectologista Dr.ª Juliana Lapa (CRM-DF 25.408 e RQE nº 16.673). O manual de biossegurança apresenta cuidados específicos e amplos para o público e seus funcionários.

Sinalização para distanciamento de pessoas em toda a área do complexo, pontos de álcool em gel distribuídos em diversos pontos do Pontão, mesas ao ar livre oferecidas pelos restaurantes, bares e quiosques, menu digital (disponibilizado pelos espaços gastronômicos no site www.pontao.com.br ) e acesso a cardápio e serviços por QR Code – para evitar o contato com material impresso – serão oferecidos aos frequentadores. Higienização constante de banheiros e retirada de bancos são outras medidas adotadas. Atividades em áreas de recreação e esporte como parquinho infantil, brinquedotecas e estações à ginástica estão suspensas.

Durante todo o período de duração das medidas estabelecidas para o funcionamento na pandemia, as operações gastronômicas do Pontão irão priorizar o serviço à la carte. Os restaurantes, bares e quiosques, que redobraram também a segurança na manipulação de alimentos com orientações de empresas especializadas, substituíram o autosserviço por opções diferenciadas de menu visando a mesma praticidade. Toalhas, guardanapos e jogos americanos em tecido foram substituídos por papel descartável. Os talheres também serão oferecidos em embalagem com descarte.

Além do distanciamento exigido entre as mesas e álcool em gel sempre à mão dos clientes, os restaurantes, bares e quiosques do Pontão farão a aferição de temperatura de clientes e funcionários com termômetro infravermelho. As casas irão oferecer também equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os funcionários, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço. Tapete sanitizante para higienização de calçados garantem proteção extra. Todas essas medidas irão garantir segurança aos seus frequentadores que poderão optar, ainda, pelos serviços de entrega por aplicativo e através do sistema take-out oferecidos pelos espaços gastronômicos.

Além de mesas ao ar livre e construções possuidoras de grande ventilação, o Pontão oferece também como diferencial um amplo estacionamento, sem a necessidade de manobrista. “Trabalhamos com essas medidas objetivando que clientes e usuários se sintam seguros no Pontão. Estabelecemos um protocolo de ações que vão além das obrigações determinadas pelo Governo do Distrito Federal para o funcionamento seguro de estabelecimentos. Estamos mais do que prontos.”, afirma a administradora do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul, Sandra Campos.

