Pontão em casa

O Pontão do lago Sul, complexo de lazer e gastronomia às margens do Lago Paranoá, atualmente com suas atividades suspensas, montou uma super programação de entretenimento on-line. Durante as próximas semanas, todos os dias, o instagram do local (@pontaodolagosul) receberá um convidado em uma live (encontro virtual ao vivo). Na programação, aulas de harmonização de vinho, diversão para as crianças e shows diversos.

Nesta quinta-feira, dia 26, às 18h30, Wine Garden recebe: Guto Jabour em aula de vinho e harmonização. Na sexta-feira, dia 27, às 16h, o Kioskids recebe: Dia de Circo com o Palhaço ChouChou com muitas brincadeiras e diversão para a criançada. O sábado, dia 28, será comandado pelo Mormaii Surf bar. Às 20h, Dio Villa, vocalista e compositor do “O Bando” e Bloco Eduardo e Mônica, faz um show ao vivo com diversas canções do seu repertório e hits de rock e MPB. O domingo, dia 29, será de muito axé Music. Às 17h, o BierFass Lago recebe a cantora Adriana Samartini para uma sunset em clima intimista. Na segunda-feira, dia 30, O Kioskids recebe uma psicóloga infantil para falar sobre crianças no período de quarentena.

As lives serão feitas através do instragram do Pontão do Lago Sul (I@pontaodolagosul). #pontãoemcasa

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontão@pontaodolagosul.com.br

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul