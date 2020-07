Podcast: artistas negros explicam como ultrapassaram barreiras

PUBLICIDADE

Clara Lobo

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Adailton Júnior, 26 anos, começou a trabalhar profissionalmente com o design a partir dos 17 anos. Hoje, divide seu trabalho profissional com o pessoal, que é mais ilustrativo, muitas vezes inspirado em músicas e poemas. Ele relembra como começou a trabalhar com arte.

“No segundo colegial eu repeti, tive que começar a trabalhar como estoquista em uma loja de roupas. Eu ficava desenhando nas pecinhas de seda que ficavam entre as calças jeans, até que um cliente viu e pediu para comprar, ali vi que podia investir nisso.”

A também ilustradora e grafiteira Ananda Santana, 24 anos, compartilha um pouco de sua história. Ela grafita há 5 anos mas tem contato com a ilustração há muito tempo. “Eu não me conheço sem ter desenhado, sabe? Eu sempre desenhei, sempre estudei, sempre gostei.”

Hoje em dia, suas ilustrações são majoritariamente feitas em acrílica e aquarela e representam mulheres negras. “Eu comecei em 2015, assistindo a vídeos. Eu realmente queria estar na rua mas não sabia muito como. Então, eu comecei a ver vídeos sobre técnicas para aprender”, relembra.

Confira um bate-papo com a repórter Clara Lobo, com o designer e ilustrador Adailton Júnior e com a grafiteira e ilustradora Ananda Santana sobre arte e a valorização de artistas negros. Neste episódio piloto do podcast “Uma Pitada de Arte”, os artistas compartilham um pouco de sua trajetória no meio artístico, dificuldades, preconceitos já vivenciados e também dão esperança aos que desejam ingressar na indústria.

