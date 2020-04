Plataforma online de shows lança em Brasília projeto que une música e gastronomia

PUBLICIDADE 

Música e gastronomia, uma combinação que sempre foi sucesso e agora movimenta a capital do país com mais esse presente para os seus 60 anos. Diante do novo momento em virtude da pandemia da Covid- 19, a empresa de software para eventos que recém lançou a plataforma online para shows Acesso Ingresso apresenta, no dia 29 de abril (quarta-feira), às 20h30, o projeto musical totalmente online “Em cantos”, com a estreia da cantora Rosana Brown e Félix Jr. A performance não será apenas um show musical, para prestigiar os espaços gastronômicos da cidade, o Restaurante Ticiane Werner será palco para o evento.

Ticiana Werner que é um restaurante especializado em massas e risotos também vai agraciar os participantes do show online que poderão ser contemplados com descontos de 20% sobre a conta total quando o restaurante abrir novamente.

A um valor de apenas R$10,00, os amantes de uma boa música poderão apreciar, no conforto der suas casas, um repertório musical mesclado de um bom samba, bossa nova, jazz e canções antigas do estilo pop internacional. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link: www.acessoingresso.com.br .

Acesso Ingresso

A ferramenta Acesso Ingresso é a grande esperança para que os produtores e promotores de evento retornem ao mercado e continuem realizado os seus eventos, mas agora em um novo formato. O software, consegue promover eventos virtuais de forma independente e pode levar cultura e entretenimento para todo o Brasil. A ferramenta de venda de ingressos para eventos online promete fazer o gerenciamento financeiro e o controle de acesso dos links de ingressos vendidos, garantindo monetização de eventos e shows, podendo comportar entre 100 e 50 mil participantes, e gera a oportunidade de vender em grande escala com baixo custo.

O primeiro software de eventos online, que foi testado e aprovado, promete de forma segura, simples e direta entregar a melhor experiência. Cantores, atores, comediantes e até mesmo eventos governamentais e institucionais poderão operacionalizar com essa ferramenta e alcançar um público grande de pessoas levando suas experiências. É o que garante o diretor da Fazendo Mais Frederico Barros “Diante dessa pandemia, nós imaginamos o impacto financeiro em todo o mercado, em especial ao setor de eventos. E por isso, tentei criar uma nova ferramenta que fizesse sentido para manter o mercado acontecendo e que trouxesse um novo formato de consumo. Logo, tive uma ideia de lançar uma integração do sistema que já desenvolvi com venda de ingressos e inscrições de eventos com uma plataforma existente que é a maior plataforma comercial para esse tipo de evento e criei uma forma de monetizar esses eventos”, explica.



O dispositivo está validado e pode ser usada tanto em (dispositivos mobiles, pois entra tablet e smartphone) como em computador, além de ser bastante intuitivo, ele garante a segurança de apenas um acesso por ingresso comprado, ou seja, o artista pode vender seu bilhete normalmente e terá uma monetização melhor por poder oferecer um valor acessível. Com qualidade de áudio e vídeo HD, o produto pode garantir maior qualidade que ferramentas abertas e gratuitas oferecendo uma melhor experiência para o participante do evento.



A plataforma também engloba o mercado corporativo, sendo capaz de levar a informação de utilidade pública e científica, sendo possível expandir, especificamente, os links aos profissionais, sendo algo restrito e de alto padrão de segurança com relação ao tráfego das informações que serão transacionadas nos vídeos que podem ser feitos por meio da plataforma.





Serviço: Inédita plataforma online de shows lança em Brasília projeto que une música e gastronomia

Data: 29 de abril de 2020

Horário: 20h30

Valor: R$ 10,00

Vendas: www.acessoingresso.com.br