Pink Floyd lança versões raras de faixas clássicas através de nova playlist evolutiva

Na última sexta-feira, 22 de maio, o Pink Floyd lançou uma nova playlist com evolução diária. Intitulada ‘Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist’, esta nova e emocionante maneira de redescobrir e mergulhar na música do Pink Floyd começará com a faixa previamente indisponível “Us & Them (Live at The Empire Pool, Wembley, London 1974)”, do Immersion box set de 2011 de “The Dark Side Of The Moon”.

Com as faixas com curadoria especial adicionadas diariamente e aparecendo no topo da playlist, a seleção evoluirá gradualmente com a adição dos clássicos mais conhecidos da banda até faixas mais profundas da discografia. “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” destaca a contribuição da banda para a música nos últimos 60 anos. Toda sexta-feira, a playlist apresentará faixas raras (via streaming ou download), originalmente disponíveis nos Immersion boxsets. As faixas incluem as quatro sextas-feiras a seguir:

29 de maio – “Have A Cigar (Alternate Version)” – ‘Wish You Were Here’ Immersion

5 de junho – “Any Colour You Like (Live at Wembley 1974)” – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion

12 de junho – “Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo)” – ‘The Wall’ Immersion

19 de junho – “Money (Early Mix 1972)” – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion

Mais faixas indisponíveis serão agendadas e anunciadas em breve.

‘Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist’ já está no ar e será atualizada diariamente no Spotify e no YouTube. Além disso, as faixas atualmente indisponíveis também serão liberadas para download ou streaming na Amazon, Apple Music e em outras plataformas digitais, com uma nova faixa toda sexta-feira.