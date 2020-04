Pink Floyd anuncia transmissão de shows no Youtube

PUBLICIDADE 

O Pink Floyd anunciou que vai transmitir shows e filmagens raras no canal da banda no YouTube, semanalmente, a partir desta sexta-feira, dia 17. O show que abre a série é o icônico Pulse, marcado para as 13h, pelo horário de Brasília. Há 22 músicas no setlist, incluindo Another Brick in the Wall, Part II e Wish You Were Here, além de Shine On You Crazy Diamond. A banda Metallica também iniciou série com shows icônicos, no projeto Metallica Mondays, todas as segundas-feiras.

Estadão Conteúdo