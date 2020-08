Piettro lança videoclipe para animar a quarentena

PUBLICIDADE

“Por que você vê tudo em preto e branco? Dá uma chance para outra interpretação. Por onde você passa é mais bonito. O teu sorriso é a solução. O que eu quero é

colorir seu mundo…”. A música Colorir Você mescla alegria, dança e energias positivas em um som pop. Artista brasiliense que se destacou no mercado brasileiro por suas canções dançantes e animadas, Piettro chega novamente com outro videoclipe para animar a quarentena e provar que “ tudo passa”, como ele mesmo diz.

Ator, compositor e bailarino, Piettro lança nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2020, a sua nova versão de Colorir Você. A música pode ser conferida no canal do Youtube do artista: https://www.youtube.com/user/pedroqc009 e nas principais plataformas musicais: https://linktr.ee/soypiettro.

Em julho de 2020, ele resolveu sair de casa com segurança e reunir uma pequena equipe de artistas para levar arte para o público em quarentena. Na linha de frente junto com DJ Luiza Rodrigues, Ricardo Villardo , Dellano Lopes , Mozilla Firefox , Linda Brondi, Krystall Lips, Elloa Negrinny , Meduzza Drag e Kaskaria (Sereia Punk), Piettro passeia por pontos turísticos famosos da capital federal para dançar e deixar seu colorido.

“Gravamos em apenas um dia com muita segurança, respeitando as regras da quarentena, uso de máscara, álcool gel. E pretendemos deixar uma mensagem positiva. Vamos vencer esta pandemia juntos e já vamos começar dançando”, frisa, sempre alegre.

Em Colorir Você, uma mistura de pop com reggaeton pretende não deixar ninguém parado. No videoclipe, o artista deixa animação em locais como a orla da Ponte JK, Museu da República, dentre outros.

“É a cara de Brasília”, exclama.

E Piettro ficou famoso na capital e em todo Brasil por seus shows dançantes e performáticos. Suas músicas reúnem sempre um time de primeira.

Em seu último videoclipe lançado no Dia dos Namorados deste ano, Body, ele e a artista Fontana passaram das 200 mil visualizações. Há ainda videoclipes como Treme Treme, De Graça e Maravilhosa que também foram sucesso.

“Me transformei em um artista pop, que mescla funk com outros estilos. Meus videoclipes são sempre feitos para todo mundo dançar, mesmo que em casa”, destaca.

Outra pegada original do artista é que ele também usa e abusa de figurinos autorais estilosos. Sua marca pode ser conferida no Instagram @use_piettro. Já quem quiser conferir as novidades do artista pode segui-lo também no Instagram: @soypiettro.

Ficha técnica de Colorir Você:

Roteiro: Piettro

Direção: Francisco Bernardoni

1° Assistente de Direção: Cássio Dantas

2° Assistente de Direção: Wesley Rezende

Drone: Rafael Dronelike

Produção: Keep Films

Fotos: Duoimage

Produção de Elenco: Joana DarkRoom

Cabelo e Maquiagem: Paulete Brasilia

Figurinos: Use Piettro

Estilista: Cenci Quevedo

Produção musical: LP DDoctor

Composição: Pedro Quevedo

Distribuição: Onerpm

Casting:

Dj Luiza Rodrigues

Ricardo Villardo

Dellano Lopes

Mozilla Firefox

Linda Brondi

Krystall Lips

Elloa Negrinny

Meduzza Drag

Kaskaria (Sereia Punk)

Serviço: Lançamento do videoclipe Colorir Você, com Piettro e artistas

Data: 28 de agosto de 2020 (sexta-feira)

Local: https://www.youtube.com/user/pedroqc009 e https://linktr.ee/soypiettro.

Informações: Instagram: @soypiettro.

Livre para todos os públicos