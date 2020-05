Personal Trainer brasiliense faz Live beneficente com lutador do UFC

PUBLICIDADE 

Na próxima sexta, 15, o personal trainer brasiliense Igor Itapá junto com Pedro Munhoz lutador do UFC irão fazer uma live beneficente. Igor Itapá é personal trainer e coordenador em duas academia em Brasília.

Nesse período de quarentena ele resolveu fazer vídeos e lives para ajudar as pessoas a praticarem exercício físico em casa.

As lives são realizadas no seu instagram(@igoritapa) e sexta-feira fará uma live especial para arrecadar alimentos, roupas, utensílios de casa e dinheiro para fazer doações em Brasília.

A live terá presença de Pedro Munhoz, hoje lutador do UFC e número 7 no mundo. Pedro começou nas artes marciais bem cedo.

Morava em São Paulo, iniciou no Karatê aos 4 anos de idade e depois migrou para o Judô. Aos 13 anos de idade começou acompanhar o UFC com a família Grace e acabou conhecendo o Jiu-jítsu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Começou a treinar jiu-jítsu e viu logo cedo que era apaixonado por essa modalidade. Aos 17 anos já era faixa roxa de jiu-jítsu e já tinha vencido vários campeonatos importantes.

Como seu objetivo era praticar o MMA, começou a praticar Boxe, chegou a fazer lutas entre academias e foi treinar com Gibi.

Pegou sua faixa preta no jiu-jítsu com 21 anos em 2007, 2008 se formou em educação física e em março de 2009 fez sua primeira luta como profissional no MMA.

Realizou 3 lutas no Brasil e recebeu uma proposta de seu empresário Ed Soares(Joinha) para ir treinar no EUA. Foi para la, ficou 7 anos lutando eventos locais de MMA e em fevereiro de 2014 assinou com UFC.

Atualmente sua categoria é peso-galo e é o número 7 na sua categoria e no mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participe desse grande evento na sexta-feira, as 18:30 horário de Brasília no Instagram(@igoritapa e @pedromunhozmma)

As doações serão destinados ao projeto Cestas Solidárias Brasília, criado pela artista Carla Perez, toda a arrecadação será doada à famílias vulneráveis do Distrito Federal.