Péricles divulga segundo EP do álbum “To Achando Que É Amor”

Nesta sexta-feira, 4, Péricles divulgou em todas as plataformas de música o segundo EP do álbum “To Achando Que é Amor”. Neste segundo lançamento, o artista disponibiliza três faixas inéditas com destaque para “Amor Se Pensar Que Não Pega, Pega”, que também chega com um videoclipe.

“Para este projeto pensamos em um repertório que tivesse a essência das músicas da minha carreira. Seguimos falando de amor, mas de uma maneira mais dançante e envolvente. Todo o meu trabalho é para os fãs, principalmente aqueles que veem nas minhas músicas uma oportunidade de extravasar suas tristezas. Espero que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo”, conta.

A divulgação do primeiro EP no início do mês de agosto foi um sucesso. Inédito, o álbum “To Achando Que É Amor” contará com 17 faixas que serão lançadas em cinco etapas até o final do ano. Em cada lançamento, a música de destaque virá com um videoclipe, algo que Péricles não produzia há quatro anos. Tanto a gravação do projeto, quanto a produção do clipe tiveram que ser adaptadas para atender as normas da Organização Mundial da Saúde.

“Enxugamos ao máximo o número de pessoas trabalhando. A gente queria fazer uma coisa maior, do jeito que os fãs gostam, mas não seria prudente. No final, o resultado ficou muito bom, com cara de pagode de mesa, um som muito próximo ao que fizemos nas lives. Os músicos das gravações do álbum foram, praticamente, os mesmos que usamos nos shows online, por isso, o público vai poder perceber essa característica de roda de samba”, explica.

O ano de 2020 está sendo difícil para toda a classe artística, mas Péricles soube se adaptar e mesmo com o isolamento social e a ausência de shows, está vivenciando um dos períodos de maior trabalho e crescimento da carreira. Suas lives foram sucesso de audiência e os números de streaming, seguidores, inscritos e curtidas não param de crescer.

Streaming EP 2 – https://sl.onerpm.com/ toachandoqueeamor-ep2

“Antes de qualquer coisa eu preciso agradecer as pessoas que me seguem. Estou muito feliz! São mais de 11 milhões de pessoas, em todas as nossas redes, que tiram um tempinho para ouvir o que a gente tem a dizer. Muito obrigado pela atenção! Nossos canais estão todos abertos para você que quiser chegar, dar sugestões e somar à nossa carreira. Obrigado também a todas as plataformas digitais que disseminam o nosso trabalho, compositores e músicos que fizeram com que nosso projeto fosse hoje a realidade que a gente sonhou”, agradece.

Clipe “Amor Se Pensar Que Não Pega, Pega”:

EP 02 – Álbum “To Achando Que é Amor”

1 – Amor Se Pensar Que Não Pega, Pega (Claudemir/Mosquito)

2 – Cantador (Andre Renato)

3 – Pediu Pra Parar, Parou (Rodrigo Oliveira/Cleitinho Persona/Elizeu Henrique)