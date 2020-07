Péricles anuncia o SAMBA DO REI, sua próxima live, e lança o EP completo do “Pericão Retrô”

PUBLICIDADE

Péricles segue surpreendendo seus fãs e admiradores e chega com diversas novidades no próximo fim de semana. Na sexta, 03 de julho, o artista divulgará o EP completo do “Pericão Retrô” e no sábado, 04 de julho, a partir das 18h, fará mais um show online, o SAMBA DO REI, que será transmitido pelo seu canal oficial do YouTube: www.youtube.com/canaldopericao .

No “Pericão Retrô”, a ideia de um projeto com canções já conhecidas do público, surgiu durante o período de isolamento social. O registro dos áudios e dos vídeos das sete faixas foi feito durante uma das ‘lives show’ do cantor. As duas faixas já divulgadas, “Sorriso Aberto” (https://www.youtube.com/ watch?v=x-8E0sCnNcY) e “Dom de Sonhar” (https://www.youtube.com/ watch?v=oq3Zs5Z7QFo), foram um sucesso nas plataformas de música e as próximas canções que serão lançadas, com certeza causarão o mesmo impacto. São elas: “Diz Pra Mim”, “Separação”, “Viola em Bandoleira”, “Depois da Briga” e “Minha Razão”.

“A gente percebeu, durante as transmissões ao vivo, que o público pedia muito para tocarmos as músicas mais antigas e, quando isso acontecia, a galera toda se emocionava e vibrava. Foi por causa de momentos como esse e dessa atmosfera de nostalgia que está acontecendo, que tivemos a ideia de fazer esse projeto. Essa também foi uma forma de homenagear quem chegou primeiro e nos abriu tantas portas”, explica Péricles que está muito ansioso para sua próxima live que novamente será solidária e incentivará doações para instituições através de um QR Code.

SAMBA DO REI será o quarto show online do cantor, que sempre diversifica o repertório e nunca deixa de ouvir a voz de seu público. “Eu gosto muito de fazer essas lives. Essa é a chance que temos de estar com alguns dos integrantes da nossa equipe, fazer aquilo que a gente mais gosta, que é a nossa música, mas principalmente agradar e levar arte ao nosso público, que também espera tanto por esses momentos”, fala Péricles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais de 15 milhões de visualizações, os shows online de Péricles foram um sucesso, com destaque para a segunda transmissão. Com mais de um milhão de menções, foi a segunda live brasileira mais comentada no Twitter no mês de abril e está entre as mais assistidas no YouTube.

Outros projetos do artista também serão colocados em prática. Péricles já está escolhendo o repertório para um novo álbum de inéditas que será lançado ainda este ano.

EP Pericão Retrô

1 – Diz Pra Mim (Neném Chama/Julinho Santos)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 – Separação (José Augusto/Paulo Sergio Valle)

3 – Viola em Bandoleira (Guará/Renato)

4 – Sorriso Aberto (Guará)

5 – Dom De Sonhar (Cello/Péricles)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 – Depois da Briga (Tiago Alexandre/Marcelinho TDP)

7 – Minha Razão (Thiaguinho/Pezinho)