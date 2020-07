Perfil de Naldo é hackeado com fotos eróticas e vira piada na web

PUBLICIDADE

Naldo teve uma surpresa no seu Instagram na madrugada desta terça-feira, 21. Seu perfil foi invadido por um hacker que publicou 8 fotos e 1 vídeo erótico em poucos minutos. No Instagram Stories o vídeo também foi compartilhado e o invasor ainda chegou até a interarir com internautas por mensagens privadas. “Já tenho fãs!”, provocou.

No Twitter, internautas não perderam tempo e já transformaram a situação em memes. “Naldo você está diferente”, brincou um internauta. “O Instagram do Naldo Benny foi hackeado, certeza que a senha dele era Chris Brown“, postou outro. “Tadinho do Naldo mas eu ri disso”, comentou outro.

“Boatos de que a senha do Naldo Benny era: chrisbrown100%naldo”, brincou mais um sobre a admiração de Naldo por Chris Brown. “Naldo caiu no link de aumento seu pênis em uma semana”, ainda tirou sarro um rapaz.

Perfil do Instagram de Naldo é hackeado (Foto: Reprodução/Twitter)

