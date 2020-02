Pequena notável: Pietra Almeida amplia suas redes e lança canal no YouTube

PUBLICIDADE 

Na noite da última quinta-feira (6), uma das principais influenciadoras digitais mirins da cidade, Pietra Almeida, reuniu influenciadores, amigos e familiares na casa de festas Algo Tão Doce Fest Kids, em Taguatinga, para o lançamento do canal no YouTube Pietra Almeida.

Com apenas 9 anos, a digital influencer mirim reuniu personalidades da cidade como o apresentador Fred Linhares, do Cidade Alerta Brasília, o piloto de Kart profissional Pedro Brasil, a Sra. Dagma Marcelina representando o Deputado Distrital Martins Machado e o Deputado Federal Julio Cesar, além de suas amiguinhas e amiguinhos com seus familiares.

A grande surpresa da noite ficou por conta do Hair Colorist Murilo Maurício, o Hair Style das grandes celebridades e youtubers, que apareceu para prestigiar o evento deixando a noite mais mágica ainda. A surpresa foi tanta que a emoção tomou de conta da anfitriã “agora vocês peguem o celular de vocês, e vão lá no meu canal e só me seguir. Rs Obrigada!” disse Pietra.

Para animar mais a festa, o cantor Denilson Bhastos (The Voice 2016) mais uma vez abrilhantou a noite com seu talento. E para a criançada teve um sorteio de 10 livros oferecidos pela Book Truck (Terraço Shopping), 1 sapato da Calçados Para Brincar (Sudoeste) e também 2 voucher da Pizzaria São Paulo.

O lançamento do Canal Pietra Almeida foi um sucesso e desejamos muito sucesso em mais essa etapa da sua carreira.

Confira como foi a noite

Sempre muito atenciosa e carinhosa com seus parceiros, Pietra não esqueceu de agradecer a: Algo Tão Doce Fest Kids, Buffet Moranguinho Confeitaria, Kacique Dog, Balões Arte Fest, Lilica & Tigor (Park Shopping), Denilson Bhastos, Gustavo Carvalho Fotografias, Jornal de Brasília, Metrópoles Brownie Ouro Preto, Clesia Fer, Pizzaria São Paulo, Book Truck e Calçados para Brincar.