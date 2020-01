Pela 1ª vez Carnaval no Parque terá camarote exclusivo com bebida e comida liberadas

PUBLICIDADE 

O Carnaval no Parque 2020 inova e traz o 1º Camarote oficial CNP, espaço exclusivo e limitado para 1.500 convidados. Além de proporcionar diversão, conforto e qualidade, o inédito Camarote, assinado pela Skol Puro Malte. O público poderá desfrutar de espaço coberto com entrada, bares e banheiros exclusivos, além de área gastronômica com buffet e coquetel volante para o folião restabelecer as energias. O ingresso do camarote dará acesso ao after, que terá programação das 2h às 6h da manhã.

Bruno Sartório, sócio e diretor da R2 Produções, idealizador do evento, explica que o Carnaval de Brasília vem crescendo muito. “Além de atender o público do DF, é uma ótima oportunidade de convidar foliões de fora da cidade. Quem optar pelo Camarote no Carnaval no Parque vai ter mais horas de festa, mais conforto e um local privilegiado para se divertir com os amigos”, detalha Sartório.

Sobre a chegada da Skol Puro Malte, o sócio lembra que a marca patrocinou o 1º bar 100% acessível do carnaval brasileiro, na edição de 2019 do evento, e é uma grande parceira do CNP. “Estamos muito contentes em agregar ao CNP a inovação de Skol. Nada mais justo do que trazer Skol para dar um gira na diversão em mais uma novidade do Carnaval no Parque”.

A decisão pela marca Skol Puro Malte de investir no Camarote CNP se deu a partir da ideia de reconectar a Skol com a realidade do brasileiro, buscando eventos com características regionais e que representem a marca, conta Aline Gusmão, gerente de Marketing da Ambev no Centro-Oeste. “Nós sempre inovamos em favor da diversão e o público de Brasília reconhece isso. A Skol Puro Malte, presente nas grandes folias do Brasil, chega para dar um gira nesse carnaval, trazendo ainda mais brilho para o Carnaval no Parque”.

“Open tudo”

A criação do Camarote CNP partiu da experiência Full Fucking Service oferecida pela produtora em label de evento próprio, conforme explica Nath Rezende, gerente de projeto do Carnaval no Parque. “Levamos a sério a proposta do nosso 1º Camarote CNP e estamos muito satisfeitos por levar essa experiência ao público. Vamos reproduzir o sucesso do open tudo das últimas temporadas.”.

Ingressos

Os ingressos para o Camarote CNP são limitados e serão oferecidos inicialmente para convidados. Os demais interessados devem se inscrever na “lista de espera” no site do evento, sendo que a venda dos ingressos será aberta no de 21 de janeiro.

Programação: Pré-carnaval 15/02 Zé Neto & Cristiano + Harmonia do Samba + Mistura 61 + DJ Jonnes Veloso + Bruno Martini + Pedro Sampaio

16/02 Bell Marques + Kevinho + Latino + Jerry Smith + Mulheres de Samba + DJ Jonnes Veloso Carnaval 21/02 Gusttavo Lima + Mc Kekel + Adriana Samartini + Grupo Se Joga + DJ Jonnes Veloso

22/02 Dilsinho + É o Tchan + Yuri Martins + Monobloco + Dhi Ribeiro + DJ Jonnes Veloso

23/02 Banda Eva + Cat Dealers + Dennis DJ + Heavy Baile + Grupo Menos é Mais + DJ Jonnes Veloso

24/02 Saulo + Vintage Culture + Shevchenko e Elloco + Contém Dendê + DJ Jonnes Veloso + Thiago Nascimento

25/02 Wesley Safadão + Bhaskar + Molejo + Mojjo + Maria Vai Casoutras + DJ Jonnes Veloso Pós-carnaval 29/02 Jorge & Mateus + Saia Rodada + Chemical Surf + DJ Jonnes Veloso + 7 na roda + Di Proposito

Serviço:

CARNAVAL NO PARQUE 2020

Quando: 15 a 29 de fevereiro

Onde: Estacionamento Ginásio Nilson Nelson