‘Pegou mal’, diz Alok após cunhado solicitar auxílio emergencial

O casal Alok, 28, e Romana Novais, 28, usou as redes sociais para esclarecer a polêmica de que o cunhado do DJ, Higor Novais, teria usado o auxílio emergencial oferecido pelo governo, destinado às pessoas em vulnerabilidade social devido à pandemia do novo coronavírus. A polêmica surgiu após Romana gravar um Instagram Stories em que mostrava o aparelho celular de seu irmão, contendo o aplicativo do auxílio emergencial.

“A gente foi perguntar para o irmão dela o que estava acontecendo, porque a Romana postou na inocência, ela nem sabia o que era. E para a nossa indignação e surpresa, é verdade: ele usou o auxílio emergencial mesmo”, revelou Alok.

O DJ garantiu que nem ele nem a esposa foram avisados, e que eles fazem “de tudo” para ajudar a família. Disse, ainda, que questionou o cunhado, e que este o disse que está passando por dificuldades com a falta de eventos durante a pandemia, e não queria pedir dinheiro ao casal.

“Pegou muito mal, mas já cortamos tudo. Já pedi para ele devolver o dinheiro e é isso. Nós não controlamos as pessoas e, infelizmente, aconteceu. A partir de agora, isso não acontece mais. A gente tenta salvar o mundo, mas, às vezes, a gente não consegue”, afirmou Alok, mostrando o comprovante de devolução do valor. “Devolvido. E quem quiser saber como, eu vou deixar o link aqui”.

A ex-BBB e cantora Flayslane, 25, também foi alvo de críticas dos internautas pelo mesmo motivo -no entanto, sem ter solicitado o auxílio. Ela foi às redes sociais para esclarecer que não solicitou auxílio emergencial ao governo, após a circulação de algumas imagens, neste domingo (14), que apontavam seu nome em uma suposta lista de solicitação.

“Tem uns [perfis de] Instagram aqui me perguntando a respeito do meu nome no auxílio emergencial. Bom, não sei nem do que se trata, não sei nem como funciona, nunca procurei saber, eu não pedi isso”, afirmou a cantora no Instagram.

Mais tarde, após receber algumas críticas por sua fala, Flayslane usou as redes novamente para dizer que se “expressou mal” sobre o episódio, que sabe do que se trata, e reafirmou que “jamais solicitei, obviamente”. Ela ainda rebateu internautas, dizendo que não ficaria calada frente às mentiras.

