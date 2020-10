Pedro Capó estreia videoclipe de “Day By Day”

PUBLICIDADE

O vencedor latino de vários prêmios Latin GRAMMY®, Pedro Capó, estreia o videoclipe de seu single “Day By Day”. Esta música é o carro-chefe de seu último álbum MUNAY, cujo título significa “amor” em quéchua.

“Day By Day” é uma música bilíngue com um videoclipe animado inspirado no título do álbum e no desenho da capa, que foi criado pelo proeminente muralista porto-riquenho Alexis Díaz. Dirigido por Jampi Miró e Gerardo Cloquell, o videoclipe é produzido por Raúl Cosculluela e Alejandro Pabón para Culture Create.

Como o título sugere, “Day By Day” se trata de amar o momento em que nos encontramos. Esta música repercutiu entre os fãs de Pedro, pois fala da época que estamos vivendo.

Pedro Capó espera que esta música ajude os ouvintes a viver o presente: “‘Day By Day’ é meu mantra. É um lembrete otimista sobre viver e desfrutar do presente. De todos os aspectos da vida, tudo o que temos e tudo o que podemos controlar é o presente. É uma mensagem de esperança em momentos em que é necessário lembrar que temos que viver um dia de cada vez”.

MUNAY é o álbum mais pessoal e maduro de Pedro até hoje. O amor em todas as suas facetas serve como um tópico comum para este álbum que estreou em #6 na parada de álbuns de música pop latina da Billboard. Este é seu terceiro álbum a estrear no Top 10 em vendas.

O sucesso avassalador de “Calma (Remix)” com Farruko é evidente em sua longa lista de conquistas: Certificado de disco de diamante duplo no México; diamante nos EUA e no Peru; multiplatina na América Latina e na Europa. A versão original da música lhe rendeu o Latin GRAMMY® de 2019 por Música do Ano, enquanto o remix levou para casa o prêmio de Melhor Fusão/Interpretação Urbana. O remix também ultrapassou 2 bilhões de visualizações no YouTube.

No início da semana, Pedro apresentou um prêmio na cerimônia do Billboard Latin Music Awards, onde foi finalista em seis categorias principais. Ele também é um artista confirmado na próxima 21a entrega do Latin Grammy®, onde foi indicado para quatro categorias.