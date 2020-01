Pearl Jam anuncia data de lançamento de “Gigaton”, próximo álbum de estúdio da banda

PUBLICIDADE 

A banda norte-americana Pearl Jam lançará seu aguardado décimo primeiro álbum de estúdio, “Gigaton”, pelos selos Monkeywrench Records / Republic Records, em 27 de março de 2020. Internacionalmente, o disco será distribuído pela Universal Music Group International. Produzido por Josh Evans e pelo Pearl Jam, “Gigaton” é o primeiro álbum de estúdio da banda desde “Lightning Bolt”, premiado com um Grammy, lançado em 15 de outubro de 2013.

“Gigaton” já está disponível para a pré-venda por meio do site www.pearljam.com . O primeiro single do disco, “Dance of the Clairvoyants”, será lançado nas próximas semanas.

“Fazer esse álbum foi uma grande jornada. Foi obscuro emocionalmente e confuso por vezes, mas ao mesmo tempo foi uma trajetória emocionante e experimental para a redenção musical. A experiência de trabalhar com meus companheiros de banda em ‘Gigaton’ me proporcionou mais amor, consciência e conhecimento da importância das conexões humanas nesses momentos”, explicou o guitarrista Mike McCready.

A capa de “Gigaton” traz a foto intitulada “Ice Waterfall”, registrada pelo fotógrafo, filmmaker e biólogo marinho canadense Paul Nicklen. Tirada em Svabald, Noruega, a imagem retrata a calota de gelo de Nordaustlandet, que se derrete em enormes quantidades de água.

Seguido do lançamento de “Gigaton”, o Pearl Jam embarcará para a primeira parte da turnê norte-americana. Com 16 datas anunciadas, as apresentações começam em 18 de março, em Toronto, no Canadá, e terminam com dois shows em Oakland, nos Estados Unidos, em 18 e 19 de abril. Confira todas as datas abaixo.

Além da turnê de “Gigaton” pela América do Norte, a banda cumprirá com a agenda previamente anunciada para a turnê pela Europa. Mais detalhes em pearljam.com/tour .

Pearl Jam Spring 2020 Tour Dates:

DATE CITY VENUE March 18 Toronto, ON Scotiabank Arena March 20 Ottawa, ON Canadian Tire Centre March 22 Quebec City, QC Videotron Centre March 24 Hamilton, ON FirstOntario Centre March 28 Baltimore, MD Royal Farms Arena March 30 New York, NY Madison Square Garden April 2 Nashville, TN Bridgestone Arena April 4 St. Louis, MO Enterprise Center April 6 Oklahoma City, OK Chesapeake Energy Arena April 9 Denver, CO Pepsi Center April 11 Phoenix, AZ Gila River Arena April 13 San Diego, CA Viejas Arena April 15 & 16 Los Angeles, CA The Forum April 18 & 19 Oakland, CA Oakland Arena