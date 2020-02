PEARL JAM ACABA DE LANÇAR CLIPE DE “SUPERBLOOD WOLFMOON”

PUBLICIDADE 

A lendária banda de Seattle Pearl Jam segue apresentando as canções de seu novo álbum, “Gigaton”, que já está em pré-venda e tem lançamento previsto para 27 de março. Hoje a banda apresentou o clipe de “Superblood Wolfmoon”, disponível em todos os aplicativos de música desde a última segunda-feira (17).

Para a divulgação dessa faixa, a banda lançou uma ação em que os fãs poderiam ouvir um trecho da nova música. Para isso, foi utilizada uma tecnologia de realidade aumentada. Por meio de um aplicativo, os fãs deveriam encontrar, com a ajuda da câmera do celular, a lua. Ao identificar a imagem do satélite natural, a plataforma direcionava para uma prévia da canção, além de oferecer a pré-venda do álbum.

No último dia 22, o quinteto liderado por Eddie Vedder disponibilizou o primeiro single do álbum, “Dance Of The Clairvoyants” . Junto com a canção, foram apresentados três videoclipes com estonteantes imagens da natureza e do meio-ambiente.

O décimo primeiro álbum de estúdio da banda, “Gigaton”, tem a produção de Josh Evans do próprio Pearl Jam. Com 12 faixas, o álbum é o primeiro do grupo desde “Lightning Bolt”, premiado com um GRAMMY, lançado em 2013.