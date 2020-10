Pátio Brasi terá programação infantil gratuita

PUBLICIDADE

Boa notícia para quem tem criança! O Pátio Brasil voltará com a programação infantil gratuita aos finais de semana. E o lançamento do projeto “Pátio Aventura” não poderia ter uma data melhor: 12 de outubro, Dia das Crianças! Na próxima segunda-feira, quem passar pelo shopping poderá curtir um show de mágica com o Tio André e a peça “Amigo estou aqui”, com os atores da Caixa Cênica. Tudo, claro, seguindo os protocolos de distanciamento e segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.

As atrações acontecerão em um novo espaço no piso P3, próximo à loja Renner, pensado com muito carinho para acolher as crianças. Ele comporta até 50 pessoas com segurança e distanciamento seguro. Os assentos ficarão a 2 metros um do outro.

Apesar de gratuito, o novo formato do “Pátio Aventura” também terá resgate prévio dos ingressos, para evitar aglomerações. Eles devem ser retirados no aplicativo do Pátio Brasil. Basta baixar o app e fazer o pré cadastro.

O Pátio Brasil abrirá às 11h no dia 12 de outubro. O show de mágica do Tio André começará às 15h e, às 16h, terá início o espetáculo da Caixa Cênica. A programação dos próximos finais de semana de outubro será divulgada em breve.

Serviço

PÁTIO AVENTURA – A programação do Pátio Brasil está de volta!

Data: 12 de outubro (segunda-feira)

Local: piso P3 do Pátio Brasil

Horário:

15h – show de mágica com Tio André

16h – peça “Amigo estou aqui”, com a Caixa Cênica

Entrada: gratuita

Informações: www.patiobrasil.com.br ou 2107-7404