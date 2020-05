Paróquia de Brasília realiza primeira festa junina online

PUBLICIDADE 

No próximo dia 7 de junho (domingo), às 19h, a Paróquia Nossa Senhora do Lago, situada em região estratégica de Brasília e pioneira em abrir a temporada dessas festividades, lança a primeira festa junina online. Intitulada como “Festa Junina em Casa”, a igreja, por meio da plataforma Acesso Ingresso, vai fazer um arraiá gratuito com direito a missa, show de forró, concurso de traje caipira, comes e bebes, bingo e toda a alegria do festejo.

Uma das épocas mais esperadas do ano se aproxima. Depois do carnaval, as festas juninas são os eventos com maior representatividade da cultura popular brasileira. Segundo o Ministério do Turismo, em 2019, os festejos geraram empregos e movimentaram o turismo em todo o Brasil. Nacionalmente, o setor injetou quase R$300 milhões na economia e gerou mais de 3 mil empregos, apenas na região de Campina Grande (PB). E o Cerrado que é a terra do arraiá e que herdou os costumes e tradições do interior mostra que aqui também é lugar de São João. Por saber de toda essa força que o festejo faz, a Paróquia Nossa Senhora do Lago, pioneira na abertura da temporada de festas juninas no DF, inova, se adapta e lança um projeto em momento estratégico. Com a máxima “vai ter festa junina sim”, a igreja traz a Festa Junina em Casa, no próximo dia 7 de junho, a partir das 19h.

Totalmente gratuita e online, a plataforma Acesso Ingresso será a responsável pela transmissão da festividade. A Paróquia, que também realiza trabalhos sociais e atende outras regiões carentes que precisam de ajuda, viram, por meio dessa ferramenta, uma forma de continuar angariando recursos para amparar os que mais precisam e levar a alegria da festa junina para todos os fiéis e moradores de Brasília. O evento vai contar com missa virtual, live show com a Norbey’s Band, sorteios com transmissão de vídeo, benção online dos padres, concursos de trajes com fotos enviadas pelo público de casa na categoria casal, traje infantil na categoria caipira, comidas típicas que será entregue por delivery, em todas as regiões do DF, pelos restaurantes e chefs parceiros do projeto e sorteio com premiações.

Nem mesmo a distância física deixará de aquecer os corações dos moradores da Capital Federal, A festa promete trazer muita comida, moda boa e toda a alegria do São João e preservar toda a tradição junina.

Acesso Ingresso

A ferramenta Acesso Ingresso é a grande esperança para que os produtores e promotores de evento retornem ao mercado e continuem realizado os seus eventos, mas agora em um novo formato. O software, consegue promover eventos virtuais de forma independente e pode levar cultura e entretenimento para todo o Brasil. A ferramenta de venda de ingressos para eventos online promete fazer o gerenciamento financeiro e o controle de acesso dos links de ingressos vendidos, garantindo monetização de eventos e shows e gera a oportunidade de vender em grande escala com baixo custo.

Com qualidade de áudio e vídeo HD, o produto pode garantir maior qualidade que ferramentas abertas e gratuitas oferecendo uma melhor experiência para o participante do evento. A plataforma também engloba o mercado corporativo, sendo capaz de levar a informação de utilidade pública e científica, sendo possível expandir, especificamente, os links aos profissionais, sendo algo restrito e de alto padrão de segurança com relação ao tráfego das informações que serão transacionadas nos vídeos que podem ser feitos por meio da plataforma.

Serviço: Paróquia de Brasília realiza primeira festa junina online

Data: 7 de junho de 2020

Horário: 19h

Valor: gratuito

Vendas: www.acessoingresso.com.br