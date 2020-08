Parceria entre Manu Gavassi e Gloria Groove, Feat de Bruno Martini, Iza e Timbaland e música inédita de Luan e Whindersson, confira

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira, 21, o mundo da música explodiu. As parcerias agitaram os internautas que aguardaram ansiosos por cada lançamento. Vale a pena conferir cada hit.

Manu Gavassi e Gloria Groove

Manu ficou conhecida pelo marketing impecável enquanto participou da edição do BBB20, na música não é diferente. A cantora encenou a personagem Malu Gabatti por semanas para fazer mistério no seu novo lançamento “Deve ser horrível viver sem mim”, gravado em parceria com Gloria Groove.

Os fãs especularam sobre uma nova performace de Manu e mudança musical depois da cantora ter aparecido loira, mas nada disso. Seu tom calmo e suave marcaram também o novo hit que combinou com o tom mais abusado e forte de Groove. O clipe vai ser lançado em breve e promete “quebrar a internet”.

Bruno Martini, Iza e Timbaland

A parceria de Bruno Martini com a musa Iza e o norte-americano está imperdível. Num estilo clássico, o single estimula o empoderamento feminino e faz parte do álbum de estreia do cantor e DJ, o “Original”, que estreará em outubro deste ano.

A música foi lançada com o clipe dirigido por Felipe Sassi.

Luan e Whindersson Nunes

Luan deixou de fazer dupla com o cantor Saulo Pôncio no início do mês de junho, e logo lançou “Guerra fria”. Agora, para a sua nova composição, Luan convidou o humorista Whindersson Nunes para cantarem sobre jesus e sobre o amor. Amor ao próximo e amor próprio.

O humorista agitou suas redes sociais para o lançamento do clipe, filmado nos Lençóis Maranhenses. Não perca o novo hit, “Paraíso”!