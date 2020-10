Parceria de Dennis com Natiruts ganha lyric video

PUBLICIDADE

O maior produtor e DJ de funk do mundo mostrou sua versatilidade com o lançamento do álbum “Dennis & Friends”, que conta com 10 faixas mais focadas no eletrônico. O single “Namastê”, com participação de Alexandre Carlo, foi muito bem recebido. Passeando entre o pop e eletrônico, ganhou espaço nas rádios do Brasil e nesta sexta-feira ganha lyric vídeo, já disponível no canal do Dennis. Confira:

Composta por Dennis, Cantini, Thiago Maximino e Allan Santino, “Namastê” pedia a participação de Alexandre, o mensageiro ideal para transformar a letra em sentimento, assim como faz com as músicas do Natiruts, transmitindo paz, positividade e esperança.

O álbum “Dennis & Friends” traz a inédita “Nus Beijar”, com participação de Beowulf e Vitin. Outra música nova do repertório é “Outra Dimensão”, com Fernanda Abreu e Mandragora. Completam as novidades as músicas “Old Game” e “MegaFunk do Momento”, com Jonatas Felipe.

As releituras trazem sucessos da carreira de Dennis, como “Dança da Motinha”, com participação de DANNE; “Isso Que É Vida”, com Cantini; e “É o Mundo”, com Kevin o Chris e Gabe Pereira. Sucesso do início dos anos 2000, “Tô Nem Aí”, com Luka e DANNE, também está no álbum, assim como uma versão inédita, eletrônica, de “A Estrada”, com Toni Garrido e Jetlag.

A capa também é um destaque. Como o álbum se chama “Dennis & Friends”, o artista quis registrar com uma imagem com o seu melhor amigo, o seu filho.

Dennis que é considerado o maior DJ e produtor de funk do mundo, colecionando sucessos que vão desde o início do crescimento do Funk no país com “Cerol na Mão”, “Dança da Motinha” e “Tapinha Não Dói”, até “É o Mundo”, com Kevin o Chris, seu último lançamento antes do novo álbum, passando por “Agora é Tudo Meu”, com Kevinho, que passa de 400 milhões de plays nas plataformas digitais.

Durante a quarentena, segue como um dos artistas mais engajados, tendo movimentado diversas lives. Mostrou que faz parte da vida de muitos ao apresentar seus sucessos que marcaram gerações na Live “Dennis das Antigas”, com clássicos do Funk, apresentada diretamente de uma das 7 maravilhas do mundo e cartão postal do Rio, o Cristo Redentor. Neste período, dobrou o número de novos seguidores nas redes. Ao longo dos seus 25 anos de carreira, Dennis demonstra estar sempre à frente do tempo, criando e se reinventando a todo instante.