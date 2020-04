Paramount Pictures atualiza suas datas de estreia no Brasil

PUBLICIDADE 

A Paramount Pictures continua trabalhando em seu calendário de lançamentos e anuncia as datas previstas de seus próximos lançamentos no Brasil. Os destaques são as novas datas de ‘Tom Clancy’s Without Remorse’, estrelado por Michael B. Jordan, o longa de ficção ‘The Tomorrow War’, protagonizado por Chris Pratt, as duas novas sequências da franquia ‘Missão: Impossível’, e a esperada adaptação para o cinema de ‘Dungeons & Dragons’.

Confira abaixo, em vermelho, as datas de lançamento atualizadas da Paramount no Brasil:

2020

BOB ESPONJA : O INCRÍVEL RESGATE – 30 DE JULHO DE 2020

UM LUGAR SILENCIOSO – PARTE II – 03 DE SETEMBRO DE 2020

TOM CLANCY´S WITHOUT REMORSE* – 01 DE OUTUBRO DE 2020

G.I JOE ORIGENS: SNAKE EYES – 22 DE OUTUBRO DE 2020

CLIFFORD – THE BIG RED DOG* – 19 DE NOVEMBRO DE 2020

COMING 2 AMERICA* – 17 DE DEZEMBRO DE 2020

TOP GUN: MAVERICK – 25 DE DEZEMBRO DE 2020

2021

A LIGA DE MONSTROS – 21 DE JANEIRO DE 2021

PARANORMAL ACTIVITY MOVIE* – 18 DE MARÇO DE 2021

INFINITO – 20 DE MAIO DE 2021

JACKASS 4* – 03 DE JUNHO DE 2021

THE TOMORROW WAR* – 22 DE JULHO de 2021

MISSION: IMPOSSIBLE 7* – 18 DE NOVEMBRO DE 2021

2022

DUNGEONS & DRAGONS* – 26 DE MAIO DE 2022

MISSION: IMPOSSIBLE 8* – 03 DE NOVEMBRO DE 2022