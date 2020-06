Para o Dia dos Namorados Henrique & Ruan, Manhattan Plaza Hotel e Chef Dudu Camargo oferecem experiência inédita

O Dia dos Namorados é uma das datas que mais movimenta ações criativas do comércio para a celebração deste dia tão romântico. Contudo, neste ano, por causa da pandemia do Covid-19, as comemorações serão um tanto quanto discretas. Pensando nisso, a dupla sertaneja Henrique & Ruan, em parceria com o Manhattan Plaza Hotel e o renomado Chef Dudu Camargo decidiram oferecer uma experiência inédita para os casais apaixonados de Brasília que desejam prolongar suas comemorações e emendar com o sábado (13): uma diária em um dos mais conceituados hotéis da capital, com surpresas e novidades, com show ao vivo, jantar e cesta de café da manhã.



O Henrique & Ruan Dia dos Namorados vai seguir todas as recomendações de segurança que os órgãos de saúde exigem, apostando em uma experiência única com mais de três horas de show com muito sertanejo romântico para aquecer os corações dos casais apaixonados que vão estar hospedados no Manhattan Plaza Hotel.

O show será realizado na área das piscinas do hotel, e os hóspedes vão poder assistir ao show ao vivo diretamente da varanda das suítes, pela TV ou no Youtube em seus quartos, além de poder desfrutar de um serviço completo de entrada, jantar, sobremesa, um combo de whisky, gin ou vodka, acompanhados de água de coco ou água tônica, uma garrafa de espumante, seis águas sem gás e um saco de gelo, além de uma especial cesta de café da manhã no dia seguinte.



As hospedagens já estão à venda, podendo ser adquiridas pelo site e app http://www.oquevemporai.com/, com a valores entre R$ 990 e R$ 1.990,00.



Cardápio



Assinado pelo chef Dudu Camargo, o cardápio traz de entrada as opções: Salada de arroz de sete grãos, salmão e alho poró; Salada de mini penne com pesto de baru, tomate cereja e mussarela de búfala; Pasta de tomate seco, pasta de quatro queijos e Pasta de ervas frescas; Rosbife com molho de mostarda e framboesa, castanhas e cesta de pães e torradas.



Já para o prato principal, os casais vão poder escolher entre: Ravioli de mussarela de búfala com molho de tomate e manjericão; ou Salmão grelhado com dueto de molho e arroz de camarão com alho crocante e purê de baroa.



Para adoçar ainda mais os corações apaixonados, o chef preparou uma sobremesa com morangos com calda de nutella e licor 43.



Por fim, no dia seguinte, uma especial e deliciosa cesta de café da manhã será servida com iogurte, granola, salada de frutas, suco, todinho, bolo de cenoura com calda de chocolate, sanduíche de croissant, queijo branco, peito de peru, cottage e geleia de damasco, sanduíche de mini pão francês, presunto, queijo prato, tomate e manteiga, sanduíche de mini pão francês integral, cream cheese, presunto de parma e mussarela de búfala.



Para aqueles que preferirem comemorar em casa, o show também será uma live, e será transmitido pelo canal do YouTube da dupla sertaneja e pelo canal da TV Brasília (6.1).



Funcionamento dos hotéis



O serviço de hotelaria não foi suspenso pela série de decretos que determinaram o rumo do funcionamento de parte do comércio na capital Federal, contudo, todos eles estão seguindo à risca um importante protocolo de funcionamento, o que obriga a todos os funcionários a usarem máscaras e luvas, restrição dos hóspedes as áreas comuns do hotel, uma rotina mais intensa de limpeza, vários pontos de álcool em gel, café da manhã servido nos quartos, entre outras medidas.



“Nosso evento ocorrerá com toda a segurança que o momento exige, seguindo os protocolos das autoridades tais como: não haverá acesso a áreas comuns como piscinas e academia, todos os serviços incluindo o café da manhã será servido no quarto, o uso de máscaras será obrigatório para acesso a elevadores e recepção, além de disponibilizarmos álcool em álcool gel nos quartos”, explica Aci Carvalho, um dos idealizadores do projeto.



Serviço

Dia dos Namorados Henrique & Ruan – Manhattan Plaza Hotel



Quando: 13 de junho, a partir das 15h

Onde: Manhattan Plaza Hotel (Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco A); ou pelo canal da TV Brasília (6.1), e do YouTube da dupla sertaneja;

Hospedagens: As hospedagens podem ser adquiridas pelo site ou app do http://www.oquevemporai.com, com valores entre R$ 990 e R$ 1.990,00.

