Palco pega fogo durante apresentação de Gusttavo Lima

Na noite dessa quinta-feira (23), o cantor Gusttavo Lima e seus fãs passaram por uma situação inesperada durante um show em Ouricuri, em Pernambuco. A parte de cima do palco pegou fogo.

A equipe de brigadistas do evento conteve o fogo e ninguém ficou ferido. Fãs gravaram o momento do incêndio e afirmam que fogos de artifício foram os causadores do incidente.

Após a contenção do fogo, o show segui normalmente. Veja o vídeo do momento: