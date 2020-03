Pabllo Vittar e Sony Music promovem ações para o lançamento do single “Tímida”

PUBLICIDADE 

Durante a semana, a gravadora Sony Music elaborou ações de marketing utilizando tecnologia para o lançamento do novo videoclipe e single, de Pabllo Vittar, que conta com colaboração de Thalía. A música chama-se “Tímida”. Vale lembrar que as duas divas tiveram um encontro em Nova Iorque (Estados Unidos) em dezembro para a gravação do videoclipe que foi guardado a sete chaves até aqui.

Uma das ações foi lançada na última sexta-feira (13) e trata-se de um desafio interativo, inédito e especial aos seguidores da cantora, que levou dezenas de fãs em busca de um mural escondido pelas ruas de São Paulo para ter acesso a um conteúdo em primeira mão com link pre-save do novo single de Pabllo. A dica foi dada no perfil da Central de Fãs da cantora e em seguida compartilhada pela própria nos stories de seu instagram, onde é seguida por mais de 10 milhões de seguidores.

Para essa ação, foi utilizada ainda a tecnologia de geolocalização para garantir a exclusividade do material apenas para quem achasse o mural. No lançamento da ação, Pabllo Vittar comentou: “Estou ansiosa para saber quais serão as reações e as primeiras pessoas a decifrarem as minhas dicas para ter acesso ao material. Essa é uma maneira diferente para a gente se conectar e espero que todo mundo se divirta”. Algumas dessas reações foram registradas neste final de semana e podem ser conferidas no vídeo que acaba de ser disponibilizado no Youtube.

“Estamos muito felizes com o resultado de ações diferenciadas e criativas por parte do nosso time de marketing, junto à equipe das duas artistas. São iniciativas como esse mural, que levam o fã cada vez mais a participar dos lançamentos e se sentir presente no dia a dia do artista”, afirma Cristiane Simões, diretora de Marketing & Promoção Sony Music.

O single será lançado mundialmente nesta quinta-feira, dia 19, nas plataformas de streaming às 21h (horário de Brasília) e o videoclipe na sexta-feira, dia 20, às 14h.

Antes do mural, porém, uma outra ação chamou atenção e movimentou milhares de pessoas e comentários. Tratou-se de vazamentos íntimos da cantora postados nas redes sociais, que viraram até notícia. Na ação, os vazamentos eram creditados para um perfil apelidado de @gus77mm. Porém, ao ser disponibilizado o mural, tudo fez sentido aos fãs da cantora. A assinatura do perfil constava no grafite de Thalía e Pabllo Vittar feito pelo artista @pedrongomes.

Além de divulgar o lançamento, a cantora ainda realizou uma ação de conscientização sobre um crime virtual e postou alerta em suas redes sociais, que diziam: “Vocês devem ter visto alguns conteúdos meus que foram vazados nos últimos dias. Quero acalmá-los, pois nesse caso foi uma ação combinada. Mas, infelizmente, não é o que acontece com milhares de pessoas que são vítimas de crimes virtuais com vazamento de conteúdo íntimo, sem consentimento. Quem for vítima desse crime, não se sinta oprimida, vá até uma delegacia ou ligue gratuitamente para o ‘Disque 100’, que auxilia com as denúncias de violações de direitos humanos durante 24 horas por dia. Lembrando que quem divulga e/ou compartilha conteúdos íntimos sem o consentimento do proprietário do conteúdo, está cometendo um CRIME de acordo com a Lei de Crimes Cibernéticos, com pena de detenção de até dois anos e multa”.