OUTLANDER ganha maratonas no mês de novembro

Em novembro, o canal FOX Premium 1 vai realizar em todos os sábados do mês, a partir das 20h30, uma maratona da série mais amada pelos fãs de romance e aventura: Outlander! Logo no dia 07/11 será exibida a temporada 2, e a série fecha o mês com episódios da temporada 3 em 28/11.

O drama é protagonizada pela atriz indicada ao Globo de Ouro Catriona Balfe (“Now You See Me”) e conta a fascinante história de Claire Randall (Balfe), uma enfermeira militar que em 1945 se casa com Frank Randall (Tobias Menzies, “Casino Royale”), um intelectual e ex-espião do Serviço de Inteligência Britânico.

Após seu casamento, Claire viaja misteriosamente de volta no tempo para a Escócia de 1743, onde ela é forçada a se casar com o jovem e galante guerreiro escocês Jamie Fraser (Sam Heughan,“Heart of Lightness”) de quem ela eventualmente se apaixona perdidamente. Lá, uma aventura apaixonada se incendeia, dividindo o coração de Claire entre dois homens muito diferentes e em duas vidas irreconciliáveis.

Confira abaixo a programação dos episódios:

FOX PREMIUM: MARATONA OUTLANDER

Todos os SÁBADOS do mês de novembro, a partir das 20h30h, no FOX Premium 1

07/11: Temporada 2

14/11: Temporada 2

21/11: Temporada 3

28/11: Temporada 3