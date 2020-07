Ouça “Ziriguidum”, nova faixa e o videoclipe do Tropkillaz com a participação de Rael e Dow Raiz

PUBLICIDADE

Já está disponível em todas as plataformas digitais a música “Ziriguidum”, parceria inédita do duo brasileiro da bass music, Tropkillaz, com os rappers Rael e Dow.

A faixa tem a marca que fez o Tropkillaz tornar-se referência mundial: a mistura de elementos musicais globais com a brasilidade que faz todo mundo dançar em todos os continentes. Dessa vez, a mistura foi da bass music com sons brasileiros e jamaicanos.

“Estamos de volta mais uma vez misturando Brasil, Jamaica e bass music. E, dessa vez, ao lado das melhores companhias possíveis. Dow é conterrâneo do Laudz, talento nato de Curitiba, e com o Rael, que é nosso amigo há anos, já ensaiamos algumas colabs antes. Quando surgiu esse beat, achamos que a combinação seria perfeita. Durante a pandemia, pensamos numa forma de criar um mundo paralelo e filmar separados, de forma segura. E ninguém é melhor que o Marco Loschiavo pra criar esse cenário psicodélico. Estamos muito felizes com o resultado e os primeiros testes da track em live sets teve uma resposta do público muito positiva”, afirma o Tropkillaz sobre a faixa.

O videoclipe oficial é uma animação feita inteiramente pelo diretor Marco Loschiavo, que já havia trabalhado com a dupla no vídeo de “Milk & Honey”, , parceria com Aloe Blacc, lançada em 2018.

Considerando todas as dificuldades de gravação de um vídeo no contexto mundial atual, o diretor usou técnicas de captação de imagens reais dos artistas, usando um fundo verde em seu estúdio, e criou uma história de aventura dos músicos em um universo psicodélico, contada através das animações gráficas produzidas digitalmente.

“A parte técnica e desafiadora ficou na realização das composições de design, animação e montagem. Imaginei uma espécie de viagem psicodélica que terminaria em uma fuga do nosso planeta, mas sem me preocupar em deixar isso claro ou autoexplicativo. Aproveitei toda essa situação triste e assustadora que estamos passando para tentar trazer cores e alegria para as pessoas que vão assistir ao clipe”, contou Marco sobre o resultado final.

Mas nada disso seria possível sem a colaboração dos rappers Rael e Dow. Rael, que já conhecia Zegon e Laudz de outros tempos, ficou animado quando ouviu o beat da faixa, que o fez lembrar das festas de dancehall que gostava. “Rolou o convite e gostei muito do beat e dessa ideia do ziriguidum. Fui até o estúdio do Laudz e escrevi a minha parte lá mesmo. Abrimos as melodias nos refrões e foi que foi… ziriguidum!”, contou.

Dow, amigo pessoal de Laudz e fã assumido de Zegon e Rael, é a voz que fecha a colaboração que todos os fãs estavam esperando. “Tô muito feliz em participar dessa obra ao lado de pessoas que admiro muito. Fazer essa mistura de ritmos junto desses artistas é uma grande honra. Estou muito feliz com o resultado”, afirmou Dow.

“Ziriguidum” tem todos os elementos que fazem os fãs da bass music nacional colocarem a música na playlist e assistirem ao vídeo todos os dias: um ritmo contagiante e único, vocais poderosos, a batida que só o Tropkillaz sabe fazer e uma história que remete aos melhores momentos da vida, que só a música sabe criar.