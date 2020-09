Ouça “For You”, uma música de Bhaskar aos fãs, pela Controversia da Spinnin’ Records

PUBLICIDADE

O DJ e produtor goiano Bhaskar apresenta sua nova música, “For You”, pela Controversia, sub-label da holandesa Spinnin’ Records, e Austro Music, em parceria com Kohen e Bel, após o lançamento de “Poison” pela mesma gravadora e que já ultrapassa a marca de 2 milhões de plays no Spotify. A música, como o próprio nome diz, foi feita ‘para vocês’, os fãs, e está agora disponível em todas as plataformas digitais.

O momento na carreira do astro brasileiro da música eletrônica nacional é de se chamar a atenção, principalmente pelo projeto de LIVEs com consciência ambiental, “Follow The Sun”. Bhaskar coloca seu coração em tudo que faz e a produção de “For You” não poderia ser diferente, como afirmou em entrevista. “Essa track é muito especial, principalmente pela forma que ela foi produzida. A letra e melodia foram compostas por mim mesmo. A princípio, eu não tinha uma base para ela, uma produção já feita. Testei vários elementos diferentes, vocalistas distintos, mas nada se encaixava. Mas quando achei o Kohen e a Bel, tudo fez sentido. Kohen trouxe sua experiência de produção, e conseguimos juntos chegar num resultado muito bom. Os vocais da Bel se encaixaram perfeitamente como eu queria. Foi um processo longo, mas valeu a pena. Espero que vocês curtam”, conta Bhaskar.

Bhaskar é hoje um dos principais embaixadores da música eletrônica brasileira no mundo, sendo um dos pilares do Festival Universo Paralello e responsável pelo famoso selo UP Club. Em 2020, tornou-se o 5º artista do gênero mais escutado do Spotify. Além disso, o goiano possui milhões de plays espalhados pelo mundo, como França, Holanda, Bélgica e Alemanha, o que demonstra a sólida carreira que o mesmo está construindo. Bhaskar já se apresentou em grandes festivais nacionais, como Lollapalooza e Rock in Rio, além de circular anualmente em turnê internacional em locais como Estados Unidos, Turquia, Austrália e diversos países da Ásia.

Kohen também é figurinha carimbada na Controversia, obtendo reconhecimento e suporte de renomados artistas internacionais. A track “Waiting” foi o primeiro lançamento na gravadora, que apostou no talento do produtor. Kohen possui alguns hits no Spotify, como “Still Alive”, em colaboração com Liu, com mais de 9 milhões de plays, ”Feelings”, ao lado de VINNE, assinado pela Musical Freedom, label de Tiësto, e a autoral “Close Your Eyes”, com mais de 3 milhões de plays.

Ouça agora mesmo “For You”, uma música de Bhaskar aos seus fãs.