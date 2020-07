Ouça e assista a versão acústica de “Giants”, novo single de Dermot Kennedy

PUBLICIDADE

Dermot Kennedy disponibiliza a versão acústica de seu mais novo single, “Giants”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ GiantsAcoustic . No último dia 20, o cantor apresentou o videoclipe da versão original da faixa. Contando com a direção de Oriol Puig, as animações assinadas por Alan Caravantes foram inspiradas na natureza e criaram um cenário bonito e surreal para as letras de Dermot, dando significado e forma a elas. Assista agora:

“A natureza tem sido uma influência recorrente para a minha música, e pude celebrar e explorar a beleza do mundo natural com este vídeo foi instintivo”, disse Dermot. Apresentada em junho, “Giants” (https://dermotkennedy.lnk.to/ GiantsPR) é a primeira faixa desde o lançamento de seu álbum de estreia, “Without Fear”. Inspirada no poema “What if 2020 Isn’t Cancelled?”, de Leslie Dwight, a nova canção de Dermot chega na esteira dos eventos recentes e o que isso pode significar para outras pessoas.

Com o álbum “Without Fear” (https://umusicbrazil.lnk.to/ WithoutFear), o cantor já alcançou mais de um bilhão de streams no mundo todo. Em 2019, Dermot foi reconhecido como destaque pelo YouTube, como “YouTube Music: Artist on The Rise 2019”, pela BBC, como “BBC Sound of 2019”, e pela MTV, como “MTV Push: Ones to Watch 2019”.