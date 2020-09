Ouça agora “The s(ex) tapes”, o novo ep de Fletcher

PUBLICIDADE

A cantora e compositora FLETCHER surpreende seus fãs com o lançamento de seu tão aguardado novo EP, “THE S(EX) TAPES”, que chega uma semana antes do anunciado. O projeto é uma coleção de corajosas canções pop sobre encontrar a pessoa da sua vida antes de encontrar a si mesmo e precisar de tempo para explorar algumas partes internas ainda desconhecidas. Lançado pela Capitol Records, “THE S(EX) TAPES” proporciona aos fãs uma visão sem filtros do universo de FLETCHER.

Também hoje, a artista estreou o clipe de “Shh… Don’t Say It”, single que faz parte do repertório do novo EP. Produzido por FLECTHER, o vídeo foi filmado e dirigido por Shannon Beveridge, editado por Leah Lalich e tem direção criativa assinada por Tess Bjiere.

Além do produtor executivo Malay, que é colaborador frequente da artista, FLETCHER trabalhou em “THE S(EX) TAPES” com sua “babe gang”, um time de compositoras conceituadas, como Caroline Ailin e Emily Warren (Dua Lipa), Mozella (Miley Cyrus, Rihanna), Jennifer Decliveo (Melanie Martinez) e mais. Durante o processo de criação das faixas do EP, FLECTHER documentou intimamente sua jornada pessoal através dos últimos anos, incluindo a tensão entre estar apaixonada e aprender a estar sozinha ao mesmo tempo.

“É bem arriscado, mas totalmente honesto e vulnerável. As m***** que a gente passa na vida não são preto no branco, as coisas não são perfeitas. Eu ainda não tenho a minha vida resolvida. Eu sou emocional, uma bagunça completa o tempo todo. Eu não sei se eu já tinha sido tão honesta como estou sendo no momento, especialmente porque se trata de algo que eu estou passando atualmente e está acontecendo em tempo real”, contou FLETCHER em recente entrevista à Flaunt Magazine.

Assim como todos os clipes de “THE S(EX) TAPES”, o vídeo de “Shh… Don’t Say It” foi fotografado pela ex-namorada de FLETCHER, Shannon Beveridge, e filmado durante o tempo que elas passaram juntas em quarentena. “Eu queria que esse EP fosse uma representação honesta pra c****** de como é amar alguém, ter uma conexão incrível, mas ainda lidar com todas essas questões”, explicou FLETCHER em entrevista à Clash Magazine.

Além de “Shh… Don’t Say It”, “THE S(EX) TAPES” compila uma série de singles lançados ao longo das últimas semanas, incluindo “If I Hated You”, “The One” e “Bitter”, esta última que recentemente ultrapassou a marca de 30 milhões de streams globais. Dirigido pela própria FLETCHER, o provocativo clipe de “Bitter” já conta com mais de 1,5 milhões de visualizações no YouTube.