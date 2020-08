PUBLICIDADE

O 6º Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show (BPS), o Oscar da Fotografia, está com as inscrições abertas até 25 de agosto de 2020. A expectativa é receber mais de 13.500 imagens, batendo, assim, o recorde de obras admitidas na temporada 2019/2020.

Para a edição 2020/2021, os participantes poderão escolher entre mais de 20 categorias disponíveis. Rodrigo Nimer, diretor executivo do Group BPS destaca duas novidades. “A categoria Especial Unicef, que contempla trabalhos com a temática dos direitos das crianças; e a Especial Lockdown, que receberá imagens que estabeleçam uma relação com a reclusão e a realidade imposta pela pandemia de Covid-19”, detalha.

As inscrições podem ser feitas somente pelo site oficial do festival. Cada participante poderá inscrever até dois trabalhos originais/autorais gratuitamente. A partir da terceira foto, paga-se uma taxa de R$ 25,00 por cada obra inscrita, sendo, no máximo, 30 fotos por autor.

Nimer lembra que o coronavírus adiou o início das inscrições do BPS 2020/2021 e também a realização da segunda edição da Cidade da Fotografia Brasília Photo Expo (BPE), uma mega exposição com trabalhos vencedores de todas as edições do Brasília Photo Show. “O sonho de transformar o BPS em um patrimônio cultural brasileiro vem se concretizando. Ainda que a pandemia da Covid-19 tenha sido um revés, novos passos desse projeto foram consolidados”, revela.

Com agenda inclusiva, as edições anteriores receberam inscrições de brasileiros e estrangeiros, profissionais e amadores. Mais de 46 mil imagens, feitas de celulares, de câmeras digitais amadoras ou equipamentos sofisticados foram admitidas, desde a primeira edição do Festival, em 2015.

“Quem tem feeling e olhar apurado, se destaca. Não importa se o equipamento é um celular ou uma máquina profissional. É gratificante notar que o reconhecimento encoraja e já mudou vida de muitos premiados no Festival”, conta Edu Vergara, fotógrafo idealizador e curador do BPS.

Segundo ele, não há dúvidas que um novo recorde de inscrições será batido em 2020, que a disputa será acirradíssima e que o público vibrará com o livro que exibe as obras premiadas de cada edição.

Serviço

Inscrições para o Oscar da Fotografia

Data: Até 25 de agosto de 2020

Local: site oficial do festival

VALOR DAS INSCRIÇÕES: Os fotógrafos que inscreverem até 2 (duas) fotos não pagam inscrição. A partir da terceira foto inscrita, há cobrança de R$25 por imagem.

NÚMEROS DO FESTIVAL

1ª edição (2015)

5,4 mil fotos foram inscritas, mais de 5,2 milhões de views no Facebook

2ª edição (2016)

6,4 mil fotos inscritas e mais de 8 milhões de views na rede social

3ª edição (2017)

9.050 fotos inscritas e cerca de 15 milhões de views

4ª edição (2018)

12 mil fotos inscritas e cerca de 15 milhões de views

5ª edição (2019)

13.500 fotos inscritas e cerca de 16 milhões de views

De 2015 a 2019 – quase 60 milhões de visitas à página oficial do festival no Facebook foram registradas