Os paralamas do sucesso anunciam sua primeira live com show inédito

PUBLICIDADE

Após inúmeros pedidos dos fãs, a live mais aguardada da quarentena vai finalmente acontecer. Neste sábado, 29 de agosto, às 20h, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) realizará seu primeiro show online, apresentando o espetáculo inédito “Paralamas Clássicos“.

A transmissão será pelo canal oficial da banda no Youtube: www.youtube.com/ osparalamasdosucesso.

O repertório passará pelas quatro décadas de carreira do grupo, destacando os grandes clássicos desta trajetória, como “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Meu Erro”, “Óculos”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados”, “Cuide bem do seu Amor”, entre outros, além de músicas do mais recente trabalho da banda, como “Sinais do Sim”, surpresas no repertório, preparadas pelo grupo especialmente para este show, também são esperadas.

#LiveParalamasClassicos