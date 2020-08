Os Grande Clássicos do Cinema por VGMus Orchestra no Festival Drive-in

PUBLICIDADE

Os grandes clássicos do cinema, com temas de Jurassic Park, Tubarão, E.T, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones e outros serão as estrelas do espetáculo apresentado pela VGMus Orchestra nesta terça-feira, dia 11 de agosto, às 19h, no Festival Drive-in, localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília.

Com uma formação de 19 músicos, o grupo promete fortes emoções em um show inédito e interativo, com projeções temáticas em uma super tela em LED.

Os ingressos estão à venda no aplicativo ou site Sympla www.sympla.com.br e custam R$ 90,00 (por carro). As vendas também serão fetas na hora, na bilheteria do local.

Sobre a Organização

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 30 de agosto de 2020

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf