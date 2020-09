Os Barões da Pisadinha lançam 4º EP do projeto “Conquistas”

PUBLICIDADE

O fenômeno Os Barões da Pisadinha segue ganhando adeptos pelo país, enquanto o grupo segue brilhando com o DVD de estreia, “Conquistas”. Nesta sexta-feira (18), eles somam ao bem-sucedido projeto mais um EP. Com três faixas, entre elas a inédita “Se Namorar Fosse Bom” e uma versão especial de “Galera do Interior”, com participação do cantor Luan Estilizado, o lançamento se junta ao sucesso estrondoso do projeto “Conquistas”, que já tem certificação OURO, com mais de 65.6 milhões de streams no Spotify e incríveis 274.4 milhões de visualizações no YouTube.

Mais uma música para tocar nos paredões, “Se Namorar Fosse Bom” celebra os solteiros de forma divertida. A canção, composta por DJ Ivis, Junior Gomes e Renno Poeta, estreia acompanhada de vídeo extraído da gravação do novo DVD. Somam-se a ela, as faixas “Galera do Interior”, já conhecida do repertório dos Barões, que nesta nova versão ganha a participação especial do Luan Estilizado, além de “Batom de Ouro”.

Com números de respeito, Os Barões da Pisadinha vêm em uma crescente sem igual. Em certificações de audio e video streaming, o sucesso “Tá Rocheda” tem chancela de PLATINA TRIPLA, com mais de 107 milhões de streams combinados. “Recairei”, primeiro single do DVD “Conquistas” tem certificado de PLATINA DUPLA com mais de 95 milhões de streams. “Basta Você me Ligar”, que tem participação de Xand Avião e faz parte do primeiro EP do novo projeto, tem mais de 90 milhões de plays e certificado de PLATINA.

No Spotify, o grupo tem mais de 5.5 milhões de ouvintes mensais em apenas 10 meses de perfil na plataforma e conta com 15 músicas no Top 100, sendo 3 – “Recairei”, “Tá Rocheda” e “Basta Você me Ligar” – no Top 50. O feito é inédito no gênero do Forró. O sucesso “Recairei” teve pico de #3 no chart e segue brigando pelas posições mais altas. Na Deezer, Os Barões são o artista número 1 da plataforma e contam com 11 músicas no Top 100.

No YouTube, eles são o segundo artista mais consumido da plataforma. O vídeo de “Basta Você me Ligar” é o terceiro mais assistido, com mais de 88 milhões de views. Já são mais de 2 milhões de inscritos no canal em 10 meses.

De conteúdos do projeto “Conquistas”, o single “Recairei” foi a primeira faixa lançada, seguido pelo primeiro EP do DVD, com a parceria com Xand Avião, “Basta Você me Ligar”, e as versões ao vivo, do DVD, para os sucessos “Piseiro Estourou” e “Chupadinha”. Lançado em clima de festa junina, o segundo EP trouxe as faixas “Festa na Roça”, “Com Ele é Cinema, Comigo é Cama” e “Bebezinha”. Já o terceiro EP do projeto “Conquistas” trouxe a parceria com o cantor Thiago Brava, “Casa de Praia”, além das canções “Quem me Colocou pra Beber” e “Som da Roça”.

O grupo também foi notícia com as duas Lives que fez durante a quarentena, acumulando números incríveis. O show caseiro do grupo também chegou ao topo dos vídeos em alta no YouTube e foi um dos 10 assuntos mais comentados no Twitter no mundo. Juntas, as Lives acumulam quase 10 milhões de visualizações.

Eles começaram como Os Barões do Forró, mas fizeram tanto sucesso com a “Pisadinha”, ritmo dos quais são os precursores, que resolveram mudar o nome da banda para Os Barões da Pisadinha. Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado) começaram a se apresentar juntos no interior da Bahia em 2015 e, de lá pra cá, conquistaram estados como Pará, Tocantins, Goiás, Acre, Maranhão… E chegaram também à São Paulo, com a concretização de um sonho: o primeiro DVD da carreira, “Conquistas”.

E, claro, já são sucesso entre os jovens na Internet: com mais de 5.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Os Barões estão no Top 100 de artistas dentro da plataforma no Brasil e têm músicas com pelo menos 44 milhões de plays na plataforma. Além disso, os vídeos de usuários no YouTube com a música da banda chegam a 2.5 bilhões de views.

Para marcar o início da parceria com a Sony Music, com quem assinaram no final de 2019, inauguraram o canal oficial no YouTube, o BaroesPisadinhaVEVO. Hoje, os vídeos oficiais da banda no YouTube já ultrapassam 571 milhões de views. Também em parceria com a gravadora, criaram seus perfis oficiais nas plataformas de audio streaming, onde já figuram nas altas posições, com números impressionantes.

O sucesso também reflete a agitada agenda de shows: até início deste ano, antes da pandemia do coronavírus, eles não faziam menos de vinte shows por mês. Só em novembro de 2019, foram mais de 33 apresentações. Em outubro, foram 24, e em setembro, 31. E não há limites geográficos para o sucesso: em Tocantins, na cidade de Porto Nacional, cantaram para mais de 30 mil pessoas; em Parauapebas, no Pará, se apresentaram para um público igual. E até as fronteiras já ultrapassaram, a exemplo do jogador Neymar que, de Paris, já dançou ao som de “Tá Rocheda”.