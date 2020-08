Orquestra Filarmônica de Brasília encerra participação no Festival Drive-in com noite Vienense

PUBLICIDADE

A Orquestra Filarmônica de Brasília encerra sua participação no Festival Drive-in em uma noite vienense, em homenagem a um dos maiores compositores da história: Mozart. O último concerto do grupo acontece nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, às 20h30, no Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília.



Sob o comando do maestro Thiago Francis, o espetáculo passeará por diversos artistas austríacos, e contará com clássicos de Mozart, como “Serenata Noturna” e “Sinfonia 27”.



Os ingressos custam R$ 90,00 (por carro, para até quatro pessoas) e podem ser adquiridos no aplicativo Sympla ou site www.sympla.com.br. A classificação é livre.

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.



Festival Drive-In



Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 30 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro).

Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf