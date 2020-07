Orquestra Filarmônica de Brasília apresenta “Grandes Compositores Brasileiros”

PUBLICIDADE

A Orquestra Filarmônica de Brasília retorna ao Festival Drive-in nesta terça-feira, dia 14 de julho, às 18h30, no Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek. No palco, ao vivo, uma Orquestra reduzida de Sopros apresentando “Os Grandes Compositores Brasileiros”. Sob o comando do maestro Thiago Francis, apresentará um repertório variado, com canções icônicas de Heitor Villa-Lobos e Hemeto Pascoal, entre outros. Os ingressos custam R$ 80,00 (por carro) e por sessão, e estão à venda no site www.sympla.com.br ou aplicativo (sympla). A classificação é livre.

As apresentações de música clássica do evento, a exemplo da “Quarta Lírica”, realizada no último dia oito, têm curadoria do maestro Thiago Francis, da Orquestra Filarmônica de Brasília, que estreou o Festival Drive-in no último dia 23 de junho, com as “Quatro Estações”, de Vivaldi, em duas sessões esgotadas e elogios do público.

O 1º Festival Drive-In é uma segura opção segura de entretenimento para os brasilienses durante o período de isolamento social. Além da exibição de filmes – entre os quais clássicos do cinema -, o público pode acompanhar apresentações ao vivo de artistas conhecidos. Já passaram pelo evento o grupos de samba 7 na Roda, G7 de Comédia, Cia. de Comédia Setebelos e o humorista e ex-CQC Maurício Meirelles.

O evento, realizado ao ar livre, ocorre até agosto, de terça-feira a domingo. Cada sessão comporta até 180 veículos, atendendo a todas as normas e protocolos de distanciamento social e higiene necessários para o momento de enfrentamento à pandemia. O Festival Drive-in conta com tecnologia 100% digital. Por meio de um aplicativo, que é ativado via QR Code no celular, o público pode fazer pedidos delivery e, inclusive, checar se há fila nos banheiros. A programação é eclética e pensada para atender a públicos de todas as idades. Os filmes são conferidos em uma super tela de LED de 220m². O ingresso custa a partir de R$ 60 por carro – independentemente do número de pessoas – para quem doar um agasalho ou 1 kg de alimento não perecível.

Solidariedade

Parte do valor das vendas será destinado para a compra de equipamentos de tecnologia, como tablets, para crianças e adolescentes da rede pública de ensino de comunidades carentes que estão com dificuldade no acesso ao ano letivo.

Sobre o Aeroporto de Brasília

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, faz parte da holding internacional Corporación America Airports. No aeroporto do Uruguai, um dos 52 terminais administrados pela empresa, também foi instalado um cinema drive-In neste período de pandemia e o projeto é um sucesso.

O Aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, no Uruguai, tem oferecido experiência semelhante. O terminal uruguaio é administrado pela Corporación America Airports, a mesma holding que administra o terminal brasiliense, e que é responsável pela operação de 52 aeroportos em diversos países.

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf