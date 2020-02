Orquestra Alada Trovão da Mata agita carnaval de Brasília

PUBLICIDADE 

As figuras míticas do cerrado vão ocupar diferentes pontos da cidade neste carnaval! É a Orquestra Alada Trovão da Mata que chega nas ruas, composta por mais de 55 integrantes entre percussionistas, dançarinos e personagens, para animar a festa mais popular do país. O grupo de brincantes, genuinamente candango, se apresenta em quatro cantos diferentes de Brasília: No Setor (22/02), a partir das 20h, no Bloco Ventoinha (23/02), a partir das 17h e na praça dos Prazeres (23/02), a partir das 20h. E tem mais um!

A Orquestra finaliza a folia com um encontro que promete ficar gravado na história do carnaval da capital. Durante a terça-feira (25/02), no Espaço Cultural Renato Russo, a Orquestra Alada e o bloco do Calango Careta se juntam para alegria dos foliões, num fechamento bem cerratense para os dias momescos. O festejo acontece das 16h às 20h e contará com uma homenagem ao poeta TT Catalão, falecido em 2 de janeiro de 2020. O jornalista e militante cultural que morava em Brasília desde 1972 deixou um legado de resistência e de amor à cidade.

As apresentações são gratuitas e livres para todas as idades, é só chegar e curtir a folia!

Sobre a Orquestra

A Orquestra Alada Trovão da Mata surgiu em 2012, com a missão de trazer e celebrar o Calango Voador, em sua tradicional festa, na cidade de asas. Porém, transcendeu o festejo e hoje se apresenta o ano inteiro, levando e cortejando as figuras sagradas do Mito do Calango Voador pela cidade. Em seu batuque o pulso que rege a orquestra é a batida do Samba Pisado, ritmo cerratense criado e tocado pelo grupo Seu Estrelo (DF). Formada por dezenas de brincantes, e ao comando do capitão, Tico Magalhães, a Orquestra vai abrindo caminhos para a alegria e para o encantamento, tocando tambores, almas e corações.

Confira agenda completa da Orquestra no Carnaval

Sábado (22/02):

· Local: No Setor Carnavalesco (Setor Comercial Sul)

· Horário: apresentação a partir das 20h

· Entrada: franca

Domingo (23/02):

· Local: Bloco do Ventoinha (205 Norte)

· Horário: apresentação a partir das 17h

· Local: Praça dos Prazeres

· Horário: apresentação a partir das 20h

· Entrada: franca

Terça-feira (25/02):

· Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) – Calango Careta e da Orquestra Alada

· Horário: 16h Homenagem da Orquestra Alada Trovão da Mata ao poeta TT Catalão; 17h Chegada do Bloco Calango Careta; 18h Apresentação da Orquestra Alada Trovão da Mata

· Entrada: franca