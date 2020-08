Onda verde: plantas têm ganhado destaque na quarentena

Passando pela timeline das redes sociais é cada vez mais comum ver decorações repletas de verde ou de alguém que tenha adquirido uma flor ou planta para compor o ambiente de casa nesta quarentena. E elas realmente invadiram os lares brasileiros! O Google mostrou aumento de 60% no aumento de buscas pelos cuidados destes seres.

Durante a pandemia, quando a maioria dos setores econômicos apresentaram queda, os resultados foram positivos para os produtores de plantas e flores, cerca de 20% no aumento nas vendas. O sócio-proprietário da Nano Garden conta que atendeu uma alta demanda durante os dias de isolamento social. “Vivemos dias bem intensos aqui na Nano Garden, adaptamos todo o nosso sistema de vendas e implementamos o delivery para continuar atendendo. As pessoas têm aderido cada vez mais ao urban jungle”, conta Eiiti Yuri.

O acelerado crescimento das cidades grande é um dos fatores que fizeram com que o verde perdesse espaço dentro das residências. Mas esse contato faz falta e, por isso, a procura por verde que se adaptem aos diferentes locais, sejam pequenos, sem ventilação ou até sem luz solar.

“Vai além de apenas comprar uma planta. No início do isolamento, as pessoas estavam em casa e tinham tempo para dar maior atenção a elas e ter aquele cuidado especial. Com a rotina voltando ao normal, pode ser que o tempo não seja o mesmo, mas a afinidade que se cria com cada planta faz diferença na hora de querer prolongar a vida útil de cada uma delas”, conta Eiiti.

As suculentas ainda se mostram as favoritas dos internautas. A busca pelos cuidados desta plantinha no Google apresentou aumento de 70% durante a pandemia. O comparativo é feito com o mesmo período do ano anterior.

Cuidados

Eiiti ressalta a importância de cuidar da sua pequena urban jungle. “Primeiro é preciso identificar que planta você está levando para dentro da sua casa, ela precisa se adaptar bem ao local. Se não tiver luz natural, opte por plantas que precisam de pouco sol. Se não tiver tempo de regar com frequência, escolha plantas do tipo suculenta ou da família do cactos. E, para prolongar a vida útil das plantinhas, fique atento ao solo e sua folhagem. Solos muito secos precisam de rega e folhas ressecadas ou sem cor, precisam de cuidados de acordo com sua espécie”, explica.

Nano Garden

Local: CLS 402 BLOCO A LOJA 15

Horário de funcionamento: Seg a Sáb 10h às 18h

Informações: @nanogardenterrários

Contato: WhatsApp: (61) 99647-4794 | Ligações: (61) 99956-0402