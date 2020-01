Olá, somos a assessoria da Cia de Comédia G7, contamos com a sua divulgação!

PUBLICIDADE 

A comédia que é a cara de Brasília está de volta: “Como Passar em Concurso Público”, em curtíssima temporada aos sábados e domingos no Teatro Maristão na 615 Sul por apenas dois finais de semana! O grande sucesso da Cia. de Comédia G7 completa 13 anos de muitas risadas e mais de 1 milhão de espectadores em todo Brasil. E pela primeira vez em 19 anos a companhia vai contracenar com uma Atriz (Kelly Costty da Cia. Celeiro das Antas) que foi selecionada para interpretar várias personagens, incluindo a mais famosa da peça a “Dona Sônia”.

Além dessa incrível novidade o espetáculo foi completamente renovado, juntando o melhor de muitos anos de experiência com atualizações herdadas da peça “Como Passar em Concurso Público 2” que incrementaram os efeitos especiais e aumentaram a participação em cena de outra sensação da peça, a tradutora de libras “Glenda”. Ou seja, “É um “Como Passar em Concurso Público” turbinado, que vai fazer você voltar ao passado, rir a cada 30 segundos e se emocionar, pois é também a história de muitos de nós “concurseiros” daqui de Brasília, capital dos concursos e capital do país”, conforme bem salienta o ator e diretor da Cia. Rodolfo Cordón. Ingressos a partir de R$ 35,00.

Atentos ao momento político e histórico, com atualizações sagazes e ao mesmo tempo sem apelar para o politicamente incorreto, o G7 prefere o humor inteligente e a mensagem de alegria e otimismo que nos faz acreditar em um futuro melhor. Um espetáculo inovador que mudou a cara do teatro brasileiro, com comédia rápida e intensa durante todos minutos, mas com uma intensa reflexão, até hoje muito importante. Uma peça que mudou a vida de todos os envolvidos e que trouxe uma bonita mensagem de persistência, mas também sobre a necessidade de cada um seguir seu sonho. Uma comédia para toda família, concurseiros ou não concurseiros, sobretudo, para todos aqueles que buscam um pouco mais de felicidade!

Muitas inovações e surpresas para quem já viu e muita alegria pra quem ainda não viu. Garanta já a sua vaga!!!

E se você está se preparando para algum concurso e assistir você passa! Se não assistir não passa…

SERVIÇO:

Garanta já sua vaga! “Como Passar em Concurso Público” – Somente em dois finais de semana

Local: Teatro Maristão – 615 Sul

01/02 – Sábado – 19h e 21h

02/02 – Domingo – 19h

08/02 – Sábado – 19h e 21h

09/02 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhada dos pais.

Classificação indicativa: 12 anos Duração: 70 minutos.