DF Plaza Shopping recebe Obras dos Irmãos Grimm

A programação de teatro com obras de ícones da literatura infantil do DF Plaza Shopping continua. Na Hora da Alegria de março, a meninada terá a chance de curtir as histórias dos alemães Irmãos Grimm, que fazem sucesso com seus contos, desde o século XIX. A renomada cia teatral brasiliense Néia e Nando adaptou quatro obras da dupla, que serão encenadas aos domingos do mês, às 15h, na praça central do shopping.

Uma das adaptações da cia é A Bela Adormecida. No dia 15, a ciumenta e vingativa Malévola lança um feitiço cruel sobre a princesa Aurora, no dia do seu nascimento. Aurora está condenada a cair em um sono profundo, ao completar 16 anos. A única salvação da menina seria um beijo de seu verdadeiro amor.

João e Maria encerram a temporada, no dia 23. Ao descobrirem que a madrasta tinha um plano para abandoná-los na floresta, as duas crianças decidem marcar o caminho de casa com migalhas de pão, mas os passarinhos comem tudo e os irmãos se perdem na floresta escura e avistaram uma casa toda feita de doces. A deliciosa residência pertence à uma bruxa gulosa, pronta para jantar.

O encerramento (29) será com Músicos de Bremen, espetáculo que narra a história do encontro de quatro animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que fogem de seus patrões e decidem formar um grupo musical. Ao reencontrarem seus antigos donos e, temendo serem novamente escravizados, resolvem enfrentá-los.

Teatrinho Infantil

DF Plaza Shopping

Hora da Alegria

Festival Irmãos Grimm com a Cia Teatral Néia e Nando

Domingos de março, sempre às 15h

Praça Central

Livre para todos os públicos

Entrada franca

Horário de funcionamento do shopping

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14 h às 20h lojas e das 12h às 22h alimentação

Rua Copaíba, – Águas Claras

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/