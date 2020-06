O universo das festas juninas é o tema da próxima live de Michel Teló

PUBLICIDADE

Michel Teló e Thais Fersoza sempre foram apaixonados por festas juninas. Tanto que o chá de bebê dos filhos, Melinda e Teodoro, foram inspirados neste tema. E agora vem mais um “arraiá” por aí. O cantor já programou mais uma live temática em seu canal no Youtube, o “Arraiá do Teló”, que acontecerá dia 21 de junho , às 13h30.

Como sempre, Thais colocou a mão na massa para ajudar o marido a organizar o cenário colorido, que será montado no salão de festas da casa do casal, com bandeirinhas, balões e todas as coisas características de festa junina.

“Como fui criado no Mato Grosso, minha inspiração vem muito das festas juninas caipiras. Então coloquei no repertório muitas músicas tradicionais como Pula a Fogueira”, conta Michel Teló, completando que as canções tradicionais do São João do Nordeste do Brasil também farão parte do set list. “A turma pode preparar o quentão, a pipoca, o chapéu caipira que será um arraial bem dançante e animado”, completa.