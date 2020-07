O Samba toma conta do Dia dos Pais – Zeca Pagodinho e Xande de Pilares fazem Live na data

PUBLICIDADE

O Dia dos Pais será de grande alegria para quem gosta de samba. Zeca Pagodinho e Xande de Pilares fazem apresentações ao vivo, às 13h e às 15h , respectivamente.

Em sua “Live do Dia dos Pais”, a segunda oficial , Zeca Pagodinho irá cantar sucessos da carreira como , “Ser Humano”, “ Mais Feliz” , “Deixa a Vida Me Levar”, “Coração em Desalinho”, entre outros e clássicos de Cartola, Zé Keti, e Candeia.

Já Xande de Pilares vai contar, através de música , um pouco da sua trajetória artística com sambas que marcaram sua chegada no Salgueiro, da época em que fazia parte do Revelação e sucessos da carreira solo como, “Elas Estão no Controle”, “Clareou”, “Pão que Alimenta” e outros.

As Lives serão transmitidas pelo canal oficial de cada um dos artistas no Youtube.

Live Zeca Pagodinho

Data: domingo, 09 de agosto.

Horário: 13h

Transmissão pelo canal do artista no YouTube – https://www.youtube.com/user/ ZecaPagodinhoficial

Serviço Live Xande No Morro:

Data: domingo, 9 de Agosto

Horário: 15h

Transmissão pelo canal do artista no YouTube – https://www.youtube.com/ channel/UC6Bct7Jf_s9BBMvreXel_ 6g

