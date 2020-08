O Roubo do Século estreia em cinemas selecionados nesta quinta-feira (27)

PUBLICIDADE

Protagonizado por Guillermo Francella (de “O Segredo dos Seus Olhos”) e Diego Peretti (de “O Médico Alemão”), o longa argentino O Roubo do Século, inédito no Brasil, estreia a partir desta quinta-feira (27/8). Com distribuição da Warner Bros. Pictures, a produção baseada em acontecimentos reais está presente no calendário de lançamentos da retomada do setor cinematográfico, e chegará ao público brasileiro, neste primeiro momento, nos municípios de Parauapebas (PA), Alfenas (MG), Manaus (AM) e Várzea Grande (MT), em cinemas com funcionamento liberado nestas cidades, e em Itajubá (MG), Nova Lima (MG), Guarapuava (PR), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Barbacena (MG) no formato drive-in (confira abaixo as redes participantes). Nas próximas semanas, o longa terá seu circuito de estreia ampliado, à medida que os cinemas reabrirem.

Dirigido por Ariel Winograd (de “Sem Filhos”), O Roubo do Século traz a história de um grupo de ladrões sem precedentes criminais que realizou um dos assaltos a bancos mais famosos da história da Argentina em 2006. Filmado na região metropolitana de Buenos Aires e na província de San Juan, o filme também reúne no elenco Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro e Mariano Argento.

Circuito de Estreia no Cinema – A partir de quinta-feira, 27 de agosto



Circuito de Estreia Drive In – A partir de quinta-feira, 27 de agosto

Sobre o filme

Chove torrencialmente e as ruas estão vazias. Araujo se abriga sob a marquise de uma loja fechada. Há poças d’água espalhadas pela avenida. Ele vê um luminoso refletido nesses espelhos formados pela água. Araujo olha para cima e se depara com a fachada do banco Río.

Sexta-feira, 13 de janeiro de 2006. Os atiradores do Grupo Halcón aguardam uma ordem. Mais de 300 policiais posicionados nas redondezas aguardam o comando de seu chefe. Miguel Sileo, o negociador, não tem mais esperança de que Vitette, um dos líderes do bando que invadiu a agência Acassuso do banco Río, dará algum sinal de vida. As pizzas que ele havia exigido já estão frias. Quando o Grupo Halcón é autorizado a invadir o local, eles encontram o inesperado. Armas de brinquedo e uma dúzia de reféns assustados os aguardam do lado de dentro. Não há sinal dos assaltantes. Conforme verificam os reféns para se certificar de que nenhum dos bandidos está disfarçado entre eles, os policiais descobrem que mais da metade dos cofres foi aberta e esvaziada. Pendurado dentro de um cofre, há um bilhete que diz: “Sem armas, sem ressentimentos; entre vizinhos ricos, trata-se somente de dinheiro, não amor”. Vitette, Araujo, De La Torre, Debauza, Marciano e El Paisa sumiram, como se fosse um truque digno de Houdini.

Só há um problema: meses após o roubo, Alicia Di Tulio, esposa de Beto De La Torre, ressentida pela fuga de seu marido com outra mulher para aproveitar sua nova fortuna, denuncia os seis integrantes do bando. Eles são capturados um a um, mas o dinheiro nunca aparece. Seria Alicia um revés em um plano perfeito, ou até isso foi planejado pelo arquiteto do Roubo do Século?

Sobre a AZ Films

A AZ FILMS é uma produtora argentina comandada por Pola Zito, Alex Zito, Juan Pablo García e Javier del Pino. Suas produções incluem “Neruda”, de Pablo Larraín, indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme e ganhador do Fénix Award em 2016; “To Fool a Thief”, de Ariel Winograd; “Matar Jesus”, de Laura Mora, que integrou a seleção oficial da edição 2017 do Festival Internacional de Cinema de Toronto; “Las Acacias”, de Pablo Giorgelli, vencedor da Câmera de Ouro na edição 2011 do Festival de Cinema de Cannes e do Silver Condor de Melhor Filme e Melhor Montagem.

Sobre a MarVista Entertainment

Fundada em 2003 com sede em Los Angeles, a MarVista Entertainment é um estúdio independente que produz, adquire e distribui programação premium de cinema e televisão no mundo inteiro. Seu acervo conta com 2,5 mil horas de conteúdo e adiciona 50 novos filmes a cada ano. A MarVista se tornou uma das maiores fornecedoras de filmes do mercado mundial. Com presença em mais de 125 países, a MarVista se tornou uma das maiores fornecedoras de programas para as redes de TV paga nos EUA, incluindo Disney Channel / Disney XD / Freeform, Lifetime, Hallmark Channel, NBC Universal, Nickelodeon e Viacom Networks, além das maiores emissoras, redes de TV a cabo e plataformas digitais, incluindo a Netflix e a Hulu. Títulos recentes da MarVista incluem “Bitch”, um longa-metragem apresentado nos festivais de cinema de Sundance e Tribeca; “Seven Stages to Achieve Eternal Bliss”; “The Year of Spectacular Men”, dirigido por Lea Thompson e estrelado pelas filhas de Thompson, Zoey e Maddie Deutch; “Rebel”, uma série lançada no canal BET com produção executiva de John Singleton; e a série original da Netflix “Best Worst Weekend Ever”.

Sobre a VIMN Américas

A Viacom International Media Networks Américas, uma unidade da Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), é proprietária e operadora do portfólio de marcas de entretenimento da empresa, que inclui a MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel, Vh1, Telefe e suas respectivas propriedades na América Latina, incluindo o Brasil; do portfólio da Tr3s nos EUA, voltado ao público hispânico no território americano; e das parcerias de programação da VIMN no Canadá com a Corus Entertainment para a Nickelodeon e a Bell Media para a MTV e Comedy Central. A VIMN Américas também tem participação majoritária na Porta Dos Fundos, uma das maiores criadoras de conteúdo do Brasil. Os negócios multiplataformas da empresa incluem uma ampla variedade de produtos, como os aplicativos MTV Play, Nick Play, Comedy Central Play, Mi Telefe e Telefe Noticias; os produtos sob demanda Nick First e My Nick Jr.; e o produto SVOD (vídeo sob demanda) Noggin, além de diversos websites.

Ficha técnica

O Roubo do Século

Duração: 114 minutos

Diretor: Ariel Winograd

Produtores: Pola Zito, Alex Zito, Juan Pablo Garcia, Fernando Szew, Ricardo Freixa, Axel Kuschevatzky e Javier Del Pino.

Elenco: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro e Mariano Argento.

Locações: Região metropolitana de Buenos Aires e província de San Juan. Produzida por: AZ Films e MarVista Entertainment, coproduzida pela Viacom International.

Filmagens por sete semanas: Início das gravações: 15/4/2019 – Fim das gravações: 31/5/2019