O rapper Biorki conta a participação do DJ Gio Marx no lançamento do single e vídeo de “Boombap Session – Gratitude”

O rapper Biorki apresenta hoje o single “Boombap Session – Gratitude”, que conta com a participação do DJ Gio Marx. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ Gratitude . Juntamente com a faixa, Biorki também faz o lançamento de seu vídeo oficial, um registro intimista que mostra o ensaio de uma sessão de boombap, com MC e DJ. Assista aqui:

“Essa música é fruto do que mais ouço dentro do rap, minha escola é o boombap e essa é a linha de rap que mais me sinto à vontade pra fazer. A letra fala de valores reais, fala de desapego, equilíbrio. Tem muita influência boa misturada aí. A ideia da letra é trazer uma reflexão sobre o que de fato é real, valioso e vital. Com certeza, quem captar a mensagem contida na música irá automaticamente rever alguns conceitos”, diz Biorki.

A faixa traz em sua letra uma reflexão sobre a importância das coisas simples da vida. “Nossa viagem tá acelerada, eu sei / Todos querem vestir a coroa, ser chamados de Rei / Se esquecem da simplicidade da vida / Dos tesouros que são de graça e ninguém valoriza”, dizem alguns de seus versos.